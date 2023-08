La alarmante revelación de Ángel de Brito sobre Daniela Celis: "Es un embarazo de..."

En dichos informes, según reconoció De Brito, se detalla que es un embarazo de riesgo. “Sí, es un embarazo de riesgo”, reconoció la joven de Moreno, además de confirmar que no se referirá públicamente a Thiago, aunque reveló que no están viviendo juntos.

También se supo que tampoco tiene intenciones de mostrar fotos de su panza ni brindar mucha más información, como el sexo de los bebés, de los que solo confirmó que son gemelos.

daniela celis thiago medina.jpg

La tajante decisión que tomó Daniela Celis tras anunciar su embarazo: "Está angustiada"

Ayer, y luego de varios rumores que constataban la versión aunque esta no era confirmada por los protagonistas, finalmente Daniela Celis anunció que está embarazada y de gemelos.

Fue al aire de Fuera de Joda, el programa de streaming en el que trabaja junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar, donde Daniela comunicó la feliz noticia.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven conocida como Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa.

De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos,los dos igualitos”, indicó.

Y después de que la exparticipante de Gran Hermano 2022 confirmara su embarazo, las cámara de LAM (América TV) fueron hasta los estudios de Telefe a buscar a la protagonista para tener su palabra.

Sin embargo, el cronista Santiago Sposato no pudo dar con Pestañela. ¿Qué pasó? "Está en en auto gris. Ella no maneja, está en el asiento de atrás del acompañante", describió el notero.

"Me dijeron que había un operativo para que ella no hable con la prensa, porque desde el canal querían desarrollar la noticia", contó Sposato. "La pregunta es: ¿hay mucha prensa?", preguntó el conductor Ángel de Brito.