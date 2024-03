La angustia de Barby Franco en medio de la adaptación de Sarah al jardín maternal

Si bien para los niños es complicado cuando llega el tiempo de despegarse de su papás, también lo es para los progenitores. Es por eso, que la modelo contó su experiencia y no dudó en compartir sus emociones.

"Bueno, día tres. Me agarra una angustia...estamos en el proceso de adaptación y ya se quedó sola. Me dijo 'chau mamá' y se quedó. Tengo una angustia, estoy atrás del vidrio mirándola pero no se, estoy mal", confesó la mujer del abogado.

Luego se mostró tomando un café con Burlando mientras esperaban que la niña terminara su jornada y remarcó: "Nos dijo 'chau papá', y estamos acá, tomando un café. Estoy angustiada porque se quedó sola".

Embed

Así fue el primer día de clases de Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: el video

Con su primer añito cumplido en diciembre pasado, Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando dio comienzo a la etapa escolar. Lo cierto es que la nena comenzó el jardín maternal, y sus papás la acompañaron felices orgullosos en su primer día de clases.

“¿Quién empieza el jardín hoy? ¡Vamos!” preguntó la modelo desde sus Instagram Stories mientras se filmaba caminando con su pareja llevando a Saritah a upa.

Sarah Burlando primer día de jardín maternal.jpg

Claro que minutos después, Barby compartió fotos y videos del comienzo de clases de la nena y hasta revelaron desde las publicaciones que la pequeña Burlando estaba tan feliz que no se quería ir del jardín.

Asimismo, se lo pudo oír al famoso abogado charlando con las maestras. “Si tenemos que evaluar quién ha sido la mejor alumna hasta el día de la fecha, sin dudas ha sido Sarah, que es la única que se quedó después de horario y sigue estudiando con ustedes”, dijo serio pero en claro tono de broma.