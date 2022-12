La angustia de Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022: "No hablen de mí sin saber"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCl4vCfoLAgH%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABANMM154VyReNIE8Ia9A2DGZAvkgVOSpCOI41pLtozT7EcGu7k5AoE3QJIlZA7DqOISJGdoTTHSakRLMqMj0HvyuDhrPWiUHVm87PYbfyn3iUjNDh5ppmiHLsKieKAlOeNWVjSoah6lI6BnLOEaB1KVL2TZCnSC1oapshV6GM658ZBeTirLImx9b5EZAvo6QZDZD View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

"Eso lo puso una cuenta que no tiene nada que ver con nosotros", le aclaró Pepe Ochoa, el responsable detrás de las redes de LAM.

Camila reveló que enfrenta constantemente críticas en las redes y eso le hace mal. "Entro a las redes sociales y solo me encuentro con insultos. Me dicen un montón de cosas. Me dicen: 'gorda, sucia, andá a trabajar'", acotó.

Yanina le recomendó no darle demasiada importancia a los haters. "No tenés que leer los comentarios. Yo no leo las cosas negativas que me escriben", fue el consejo de la angelita.

"Yo laburo desde chica. ¡No hablen de mí sin saber! Son todos insultos. Acá no soy la famosa, acá el famoso es mi hermano", fue el pedido que hizo Camila frente a cámara.

Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, estuvo en LAM (América TV) y habló de su dura historia de vida. La joven relató que viven en un barrio humilde de La Matanza, perdieron a su madre de muy chicos y tienen changas para llegar a fin de mes.

Después de escuchar su testimonio, Estefi Berardi se comunicó con las autoridades de la Municipalidad de La Matanza para tratar de ayudarlos. La angelita mencionó que una asistente social fue hasta la casa de la familia Medina.

Sin embargo, Camila le envió un mensaje a la panelista para aclararle que nadie se presentó en su domicilio. "No vino una asistente social, no vino nadie. Creo que tienen que dejar de hablar pelotu... en la tele. No tienen que decir así", le dijo la hermana de Thiago, furiosa.

En una nueva visita a LAM (América TV), Camila se mostró muy enojada con Estefi, le explicó que -en un principio- nadie se acercó, pero finalmente llegó la ayuda por parte de las autoridades de la Municipalidad de La Matanza.

"Estoy dolida porque con mi familia no se mete nadie. Están diciendo cosas que no son. Si no conoces mi vida, vení y fijate. Cuando quieras podes venir... No mandamos a cartonear a mi hermano. Él tiene una vacante en la escuela", afirmó.

"Yo lo único que quiero es ayudarte", le respondió Estefi. "¿Sabes cómo me podes ayudar? ¡No publiques las cosas en las redes!", le contestó la hermana de Thiago.

Por último, Camilia remarcó qué fue lo que le molestó de la angelita. "Una mujer que no me conoce dijo mentiras. Debería informarse antes de hablar y decir que mando a mi hermano a cartonear. No me gusta que toquen a mi familia", cerró.