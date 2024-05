La angustia de Carmen Barbieri al recordar cómo sufrió el sobrepeso: "Es muy duro"

"Yo sí, tuve 44 kilos de más. Me costó tener sobrepeso, es muy duro estar gordo para todo: para el amor, para el trabajo, para con los hijos", comenzó la actriz y conductora.

Y remarcó con crudeza: "El espejo no existió durante mucho tiempo para mí. Yo pasaba y no me miraba. No los tapé pero es muy duro, no me quería ver en el espejo, se me llenan los ojos de lágrimas".

Embed

"Perdoname, yo me emociono. Ser gordo es muy duro, por ejemplo, cuando no entras en el asiento de un avión y no podes pagar primera", añadió a flor de piel Carmen Barbieri.

"Vos además sos una figura pública desde hace muchos años y la gente te va a ver qué tenés puesto", comentó Mario Massaccesi. "Y no tenés qué ponerte porque hay que inventar. Cuando tenés XXL", enfatizó Barbieri.

Y el conductor del reality recordó: "Una muchacha con sobrepeso me dijo en la calle: 'Las personas con obesidad no nos vestimos, nos tapamos'. Esa frase a mí me quedó".

A lo que Carmen Barbieri afirmó: "Sí, yo también, yo me tapaba, una carpa".

carmen barbieri mario massacesi.jpg

Carmen Barbieri defendió a Guillermo Francella tras las críticas que recibió por su apoyo a Javier Milei

La conductora Carmen Barbieri decidió hablar sobre las críticas que recibió el actor Guillermo Francella por sus declaraciones a favor de la gestión Javier Milei y sorprendió con su postura frente a la situación.

“Estoy con incertidumbre de ver cuándo termina el beboteo y ver cuándo empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, fueron las palabras del actor.

Bajo este contexto, la conductora optó por ponerse del lado de Francella y en su programa Mañanísima, El Trece, expresó: "Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”.

“Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune, no me gusta nada que le den a Francella. No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella", agregó.

Luego remarcó que le parecían sumamente injustas las declaraciones de otros colegas y cerró: "Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella. Déjenlo en paz”.