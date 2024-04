Carmen Barbieri defendió a Guillermo Francella tras las críticas que recibió por su apoyo a Javier Milei

Bajo este contexto, la conductora optó por ponerse del lado de Francella y en su programa Mañanísima (El Trece), expresó: "Es un gran trabajador, un gran actor, es una estrella y tiene derecho a opinar y a hablar con libertad, pero no está en contra de nuestra cultura”.

“Le dieron mucho y muy fuerte los colegas. ¿Y sabes qué? No me gusta nada eso. Me parece que desune, no me gusta nada que le den a Francella. No estoy en contra de las personas que hablaron en contra de él o que están en contra de la opinión de Francella. No estoy en contra de nadie, estoy opinando y estoy diciendo que es injusto que le den a Francella", agregó.

Luego remarcó que le parecían sumamente injustas las declaraciones de otros colegas y cerró: "Es un hombre que podría haberse ido de la Argentina y que podría vivir en España ganando fortunas siendo una estrella. Déjenlo en paz”.

Embed

Dolores Fonzi apuntó filosa contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: "No trabajaría con él"

Dolores Fonzi se sumó a la lista de actrices que criticó duramente a Guillermo Francella por apoyar las medidas del presidente Javier Milei y fue contundente.

En el marco de los Premios Platino, la actriz habló con Intrusos (América TV) y se refirió a los dichos del actor de El encargado (Star Plus)."No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno...", opinó Fonzi sobre Francella tras la pregunta de Guido Záffora sobre si le había afectado el apoyo del artista al Gobierno.

"Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo de otro. Lo deja medio afuera",agregó Dolores.

Y cerró filosa: "Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento... no sé qué puedo hacer".