La angustia de Denise Dumas por la decisión de su hijo Santino: "No tengo palabras"

"No tengo palabras. Todo lo mejor para vos, amor de mi vida. Acá estamos esperando tu vuelta… que se cumplan todos tus sueños!! Te amo infinito", escribió la mujer de Campi junto a varias postales en el aeropuerto de Ezeiza con Santino y el amigo con el que emprende la aventura a punto de embarcar hacia Australia, a donde se quedarán en principio un par de meses.

"Despedirte es una mezcla de orgullo, felicidad, miedo, vacío y miles de sentimientos más… Vas a volver lleno de anécdotas. Tan bueno y tan único, mi chiquito de mi alma. Allá van a tener la suerte de conocerte. Sos un privilegio en mi vida. A volar", completó Denise en la despedida virtual al mayor de sus hijos, fruto de su relación con el cantante Germán Barceló.

Denise Dumas se quebró en vivo al revelar por qué Abel Pintos la hace llorar: "Tiene que ver con..."

Está claro que el desembarco de Noche al Dente en las noches de América TV significó la llegada de la opción que muchos televidentes le pedían a la televisión, con la combinación perfecta de música, entrevistas y la calidez de su conductor, Fer Dente, que genera el mejor de los climas con cada uno de sus invitados. Y ese fue el caso de Denise Dumas, precisamente.

Lo cierto es que mientras recorrían las canciones que de alguna manera marcaron la vida de la mujer de Campi -en la sección llamada "El disco de tu vida"-, Denise Dumas no pudo contener las lágrimas al oír "Corazón Hambriento", interpretada por Abel Pintos e India Martínez.

Ante la sorpresa del conductor de América TV, Dumas abrió su corazón y compartió el motivo de su emoción ante esa canción en particular. “Tiene que ver con mi momento de ahora, con la maternidad. Yo manejo mucho llevando y trayendo a los chicos, en su momento Santi jugaba al fútbol todos los días en Vélez hasta tarde. Y no sabés lo que me acompañó Abel. A mí y a los chicos”, explicó.

Y tras disculparse por llorar por algo hermoso, agregó: “La maternidad es lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Entonces es ese momento mío de compartir con los chicos. Yo escucho a Tini (Stoessel), a Emilia (Mernes) por ellos y ellos escuchan por mí a Abel y aprendieron a amarlo, porque lo amo”.

Asimismo confió otro detalle significativo. Siendo una de las canciones que tanto ha escuchado junto a sus hijos, Santino eligió precisamente ese tema para recibir el diploma de egresado en la escuela primaria, lo que la hace más especial todavía.