MOMENTO CRÍTICO

La angustia de la hermana de Lowrdez Fernández tras el desconcierto: "Muchas preguntas"

Ana, la hermana de Lowrdez Fernández, se volcó a las redes y publicó un mensaje contundente tras pasar por días de desesperación.

23 oct 2025, 17:10
hermana lowrdez
hermana lowrdez

Desde que trascendió que Lowrdez Fernández está desaparecida, familiares, amigos y allegados decidieron expresar su preocupación a través de las redes sociales e incluso realizaron denuncias ante la Justicia, como lo hizo su hermana Ana Fernández. La incertidumbre se instaló rápidamente entre quienes conocen a la cantante de Bandana, que no tiene contacto con su entorno desde hace varios días.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ana Fernández compartió una fotografía en la que se la ve posando frente a la cámara junto a una frase que refleja claramente la angustia que atraviesa. “Incertidumbre. Muchas preguntas, pocas respuestas”, escribió la hermana tras la denuncia realizada por su madre, Mabel López, quien aseguró que no sabe nada de su hija desde hace tiempo y teme por su integridad.

El fuerte dato sobre Lowrdez Fernández y la desaparición que involucra a su pareja: "Hoy a la mañana..."

El fuerte dato sobre Lowrdez Fernández y su desaparición que involucra a su pareja: Hoy a la mañana...

Mientras tanto, el edificio donde vive el novio de Lowrdez, Leandro García Gómez, se encuentra bajo la mirada de la policía y de los medios. Según trascendió, el encargado del edificio habría afirmado que la cantante se encontraba allí, pero hasta el momento sus familiares no han recibido confirmación alguna sobre su paradero. La preocupación de la familia crece, especialmente teniendo en cuenta que Lowrdez había denunciado previamente situaciones de violencia por parte de Gómez, lo que eleva la urgencia de saber dónde se encuentra.

Por su parte, el abogado de Mabel López también rompió el silencio para destacar el estado de preocupación de su clienta y reafirmar que la búsqueda continúa, señalando que la prioridad es garantizar la seguridad de Lowrdez y esclarecer las circunstancias de su ausencia.

En paralelo, Leandro García Gómez decidió brindar explicaciones sobre por qué no abrió la puerta a los efectivos policiales que se acercaron para indagar sobre la situación de la cantante. La ausencia de comunicación, sumada a los testimonios de una amiga de Lowrdez que aseguraba que estaba con Gómez, incrementó la alarma entre quienes siguen de cerca la desaparición y temen que pueda haber ocurrido algún episodio de violencia.

La familia, los amigos y el equipo legal continúan buscando respuestas mientras los seguidores de Lowrdez Fernández esperan noticias que confirmen su bienestar y permitan esclarecer lo ocurrido en los últimos días. La tensión sigue latente y cada hora sin información aumenta la preocupación de quienes la conocen y la quieren.

¿Alexis Puig habló con Lowrdez Fernández cuando todos la buscaban de forma desesperada?

En las últimas horas, Lowrdez Fernández volvió a ser noticia luego de que su madre expresara una enorme preocupación por no tener noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. Ante la desesperación, la mujer realizó una denuncia policial.

En medio del desconcierto, en Telenueve al Amanecer (El Nueve), el periodista Alexis Puig llamó en vivo al teléfono de la artista. Hizo varios intentos hasta que finalmente ella respondió.

"Hola, ¿Lowrdez?", preguntó el columnista. "Ahora no puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis“, dijo la cantante con un tono balbuciente. A pesar de que la llamada duró apenas segundos, los periodistas del noticiero concluyeron que Lourdes estaba con otra persona al lado.

Más tarde, la integrante de Bandana compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que intentó llevar tranquilidad a sus más de 100 mil seguidores.

“Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, manifestó en el posteo, que rápidamente se volvió viral. Lowrdez no ocultó su enfado por el revuelo que se desató.

