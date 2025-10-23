La angustia de la hermana de Lowrdez Fernández tras el desconcierto: "Muchas preguntas"

En paralelo, Leandro García Gómez decidió brindar explicaciones sobre por qué no abrió la puerta a los efectivos policiales que se acercaron para indagar sobre la situación de la cantante. La ausencia de comunicación, sumada a los testimonios de una amiga de Lowrdez que aseguraba que estaba con Gómez, incrementó la alarma entre quienes siguen de cerca la desaparición y temen que pueda haber ocurrido algún episodio de violencia.

La familia, los amigos y el equipo legal continúan buscando respuestas mientras los seguidores de Lowrdez Fernández esperan noticias que confirmen su bienestar y permitan esclarecer lo ocurrido en los últimos días. La tensión sigue latente y cada hora sin información aumenta la preocupación de quienes la conocen y la quieren.

¿Alexis Puig habló con Lowrdez Fernández cuando todos la buscaban de forma desesperada?

En las últimas horas, Lowrdez Fernández volvió a ser noticia luego de que su madre expresara una enorme preocupación por no tener noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. Ante la desesperación, la mujer realizó una denuncia policial.

En medio del desconcierto, en Telenueve al Amanecer (El Nueve), el periodista Alexis Puig llamó en vivo al teléfono de la artista. Hizo varios intentos hasta que finalmente ella respondió.

"Hola, ¿Lowrdez?", preguntó el columnista. "Ahora no puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis“, dijo la cantante con un tono balbuciente. A pesar de que la llamada duró apenas segundos, los periodistas del noticiero concluyeron que Lourdes estaba con otra persona al lado.

Más tarde, la integrante de Bandana compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que intentó llevar tranquilidad a sus más de 100 mil seguidores.

“Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, manifestó en el posteo, que rápidamente se volvió viral. Lowrdez no ocultó su enfado por el revuelo que se desató.