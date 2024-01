La angustia de Milett Figueroa al quedar eliminada del Bailando 2023: "Me hubiera encantado seguir"

"Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imagine que una lesión en la cervical me podía dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van", aseguró.

A continuación, agradeció a su equipo y por supuesto, a la producción del programa ."Me encantó conocerlos, no me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble, me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros, se todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo", destacó.

"Aprendí y disfruté demasiado, me hubiera encantado seguir dándolo todo, para ver hasta donde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias doctor Furman, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar", finalizó.

Este martes Gonzalo Vázquez detonó la inesperada noticia: Milett Figueroa no estará más en el Bailando 2023. La modelo peruana y novia de Marcelo Tinelli no seguirá en el certamen de baile.

Según contó el periodista en Intrusos, América Tv, la razón por la que Milett no seguirá en el certamen es que se ausentó a la grabación del programa por una dolencia física y esto le impedirá hacer el ritmo, algo que motivó a la producción a no tenerla más en cuenta de cara al futuro.

"Milett Figueroa, la pareja de Marcelo Tinelli, se queda afuera del Bailando. Ella tiene una lesión cervical compleja que necesita varios días de recuperación", indicó el cronista.

"Hoy (martes) que tenía que bailar y no pudo venir. Lo que dijo el doctor Furman es que ella puede hacer un tratamiento para estar en el ritmo siguiente", aseguró Gonzalo.

Y remarcó: "Pero la producción y Marcelo Tinelli decidieron que Milett no va a tener ritmo siguiente por no haber venido hoy, así que queda fuera del certamen".

A lo que Pampito amplió: "Marcelo dijo que no hay reemplazo ni por vacaciones ni lesiones ni enfermedad, cumplió con su palabra". Milett Figueroa entonces no continuará en el Bailando 2023.