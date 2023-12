Milett Figueroa explicó por qué se descompensó en el Bailando 2023: "Me pasé mal"

“Sentí que me caía en el set, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su compañero de baile) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a Gabriel ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, explicó la modelo.

Y contó a qué se debió su mal estado de salud: “Mezclé dos pastillas por el dolor muscular que tengo, estoy muy dolorida, y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez a pensar mejor lo que tomo antes de salir al programa".

“No dejo de temblar con el tema de las pastillas. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”, cerró la novia de Marcelo Tinelli tras el susto por no sentirse del todo bien.

Milett Figueroa pasó Navidad en Perú y sorprendió con su drástico cambio de look

Milett Figueroa revolucionó con su impactante presencia la pista del Bailando 2033, América Tv, y también al iniciar un romance con Marcelo Tinelli luego de conocerse en el programa.

Lo cierto es que la modelo peruana viajó a su país natal para pasar las fiestas allí junto a sus seres queridos y en un video que compartió en las redes sorprendió con su rotundo cambio de look, con el pelo un poco un poco más corto, fresco y moderno.

“Llegué hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos”, precisó Milett en la grabación.

Y agregó: “Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos".

"Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, finalizó la modelo peruana.