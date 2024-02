Tamara Báez explotó tras recibir duras críticas por su físico: "La pasé muy mal"

"¿Por qué engordaste tanto?", le escribió la persona en cuestión e hizo estallar a la joven de forma inmediata.

Así las cosas, la ex pareja de L-Gante decidió exponer la situación y expresó: "Deje de amamantar a mi hija. Forros siempre queriendo bajar el autoestima. Acepten los cuerpos de las personas como son".

"Yo me siento en mi mejor momento. Me estoy por operar las lolas y no me hace falta nada para estar bien y sentirme linda. Cuando pesaba 32 kilos ya la pasé muy mal. Vivan y dejen vivir", completó.

Tamara Báez descargo

La reacción de la nueva novia de L-Gante tras los picantes dichos de Tamara Báez sobre ella

Hace apenas dos semanas, L-Gante oficializó su nuevo romance con Candela Arizaga en la nueva temporada de Noche al Dente (América TV), si bien por el momento ambos evitan ponerle un rótulo a la relación. Claro que inmediatamente su ex, Tamara Báez, publicó una áspera conversación vía chat con el cantante donde le reclamaba que tomasen mate con su termo.

Así las cosas, consultado por el cronista de LAM sobre aquel posteo de la mamá de su hija, L-Gante fue contundente: “Es algo difícil de comprender porque después es la misma persona que te dice que te hace el aguante, pero tiene un momento de enojo y después la gente se queda con las cosas que dice y hace, entonces es una pena”.

Y sumó: “Yo tengo que seguir trabajando, seguir viendo a mi hija, seguir viendo a Tamara, así que no me cambia nada, son un par de comentarios bol…”, al tiempo que dejó en claro que con Candela recién se están "conociendo un poquito" y reveló que se conocieron en el rodaje de uno de sus videoclips.

Claro que el notero de Ángel de Brito invitó a la modelo a sumarse a la entrevista, quien coincidió con Elián Valenzuela en que se conocieron “primero en las redes y después en un videoclip”. Además, recalcó que "le gustó cómo es". “Es muy buena persona, muy compañero. Nos estamos conociendo”, apuntó.

Por último, ante la consulta sobre los dichos de Tamara sobre ella tratándola de una más, le recordó el periodista, Arizaga fue políticamente correcta y le respondió con altura. “Yo sé lo que soy así que me quedo tranquila con eso. No la conozco, pero la respeto mucho porque es la mamá de Jamaica”, declaró sonriente Candela, así como reveló que hace pocos días conoció a Jamaica. “Es hermosa”, concluyó.