Virginia analizó el juego de Furia y reveló quién será su próxima "víctima" en Gran Hermano

“Yo eso me lo paso por el ort... Presiento que quiere un versus con Emma (Vich) y ponele que se lo den, yo no quiero ir contra él o ella. Si yo voy contra alguien, me van a cag... y decir que me la estoy creyendo. Yo ya sé cómo juegan”, agregó.

“Si van a placa todos los que ella quiere, le hacés el juego. Hay que ser más vivos y no dejar que manejen quién va a placa, si no quedamos todos como giles. Nosotros también podemos manejarlo y ser vivos”, planteó.

Y cerró: “Esta instancia es pura estrategia para ver quién va a la placa. Lo que tiene que aparecer es la viveza del resto. Ahora van a devolver la fulminante y la espontánea, y quedan ellos (Los Bros), y nosotros. Va a ser algo divertido”.

Virginia reveló detalles del íntimo encuentro entre Furia y Francisco en Gran Hermano: "Muchos ruidos"

La jugadora más popular de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, habría tenido intimidad con Francisco, el hijo del participante Darío Martínez Corti, y Virginia Demo reveló en las últimas horas detalles del encuentro.

Resulta que la rubia salió de su dormitorio y Florencia Regidor, que se encontraba cerca del baño, vio su cara y le preguntó: "¿Qué pasa?".

“¿Vos viste, en la habitación?”, le respondió Virginia. “¿Qué, quiénes están?”, le consultó la joven. “Hay dos personas”, contó. “¿Pancho y Furia?”, intervino Nicolás Grosman, que estaba sentado al lado de Florencia. “Hubo muchos ruidos”, detalló Virginia.

Luego, Demo le pidió a Florencia: “No digas nada”. “Virgi, lo vio todo el país ya”, remarcó Florencia. “En un momento hubo un taca, taca, taca pero muy cortito”, agregó Virginia mientras Florencia se reía.

Los seguidores del reality no tardaron en reaccionar al video, que se viralizó en las redes, y opinaron: “Lo malo es que Francisco fue a eso, para que se genere un 'ship' y los furiosos voten a su papá. Lo que quiere es el fandom de Furia y hará lo que sea”; “Hiciste lo que pudiste Pancho, pero los furiosos ya no caemos en ningun ship”, “Dejen de pensar que todos lo que hacen todos con Furia es estrategia. A Pancho le puede gustar Furia porque es hermosa y es hipnótica”.