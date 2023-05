La cantante Camila Mercado habló sobre el bullying que sufrió: "El problema lo tenía la otra persona y no yo"

Embed

"Yo no sé si algún día se va a acabar el bullying, sigue estando. Yo debuté en Pasión de sábado y los comentarios eran: 'vas a explotar el pantalón'; 'andá el gimnasio', y yo decía 'wow, todavía sigue'", reveló. Acto seguido, Pamela destacó que la cantante encontró un lugar de contención en la música, donde ella hace "su magia", y le preguntó: "¿Qué le decís a aquellos que aún no encontraron ese lugar? Que en tu caso es la música".

"Lleva su proceso y su tiempo, pero hay una salida. Hay que buscar apoyo en la persona que tengas más confianza, en mi caso fue mi mamá. Siempre estuvo al lado mío, cuando yo entré en depresión, cuando no quería salir de mi habitación. Me hizo entender un montón de cosas: el problema lo tenía la otra persona y no yo", confesó.

En otra parte de la entrevista, Pamela quiso saber qué les diría a aquellos que te agredieron en su momento y Mercado reflexionó: "Los perdono, desde lo más profundo de mi corazón. Y para las personas que sufren bullying perdonar te aliviana un montón. No hace falta tener rencor en el alma. Ojalá hayan cambiado y se arrepientan de todo lo que me hicieron. Yo seguí con mi vida y hoy estoy cumpliendo mis sueños que es cantar".

Hacia el final, la joven cantó acapella y deslumbró a todos en el piso; Pamela quiso saber si tenía dotes para el baile y si se animaba a mandar un video para el casting del Bailando 2023. "Yo sí lo haría, no hay que tenerle miedo a nada en la vida", respondió. " Me gusta el baile, estoy tomando clases", dijo. "Ojo, Chato (Prada)", lanzó Pamela.