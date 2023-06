 La catarsis a puro dolor de Sofía Jujuy Jiménez por la infidelidad de su novio: "¿De verdad, Bau?"

Tras el video donde se la vio completamente quebrada al enterarse de estas fotos de su novio con otra mujer, Jujuy Jiménez compartió una profunda catarsis en la noche del jueves, donde expresó sus sentimientos en un día muy triste.

“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, comenzó Jujuy su mensaje en Instagram.

bautista bello jujuy jimenez.jpg

Y añadió: “Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”.

“Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando, no lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”, siguió con esperanza.

Y se lamentó: “Pensando en ser padres juntos, en armar una familia... El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubramos Europa... ¿de verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau? ¿Y Junior? Lo que lo voy a extrañar. ¡Perdón! Sigo sin entender”.

“¡Ojala muchos hombres también lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida, que las mentiras lastiman y que con las traiciones no hay vuelta atrás! Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor. Gracias de corazón”, cerró con dolor Jujuy Jiménez.

jujuy jimenez.jpg

El video con las lágrimas de Jujuy Jiménez al enterarse del engaño de su novio

Sofía Jujuy Jiménez se enteró de las fotos que circularon de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil y desde sus historias de Instagram se refirió con mucho dolor a este tema.

"No puedo creer lo que estoy viviendo. Soy muy transparente, no puedo mentir, y la verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionadísima", precisó la modelo en un video entre lágrimas y muy triste.

Y remarcó: "Tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

"Parece una película de terror, no lo puedo creer. Sigo en Europa... ¡Estaba trabajando loco! Y quería tener mis vacaciones lindas ahora. Todo pasa, supongo. Tengo el celular explotado, respondo una sola vez por acá", finalizó Jujuy absolutamente conmovida.