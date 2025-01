La categórica actitud de Vanina Escudero sobre una posible reconciliación con Denise Dumas

En una charla con el ciclo DDM, América TV, Vanina Escudero fue consultada por este tema en particular y desde el móvil en Mar del Plata fue categórica en su respuesta.

“Es un tema un poco obsoleto, hablé un montón en su momento, expliqué los motivos y ya está", dijo sin vueltas la bailarina en el programa que conduce Marina Calabró.

Y sobre si existe la posibilidad de reconciliarse con Denise Dumas este año, Vanina fue tajante: "Es un tema del que quise hablar en su momento y no se dio y ahora ya está".

En cuanto la reciente reconciliación con su hermana Silvina Escudero luego de algunas diferencias, la bailarina reconoció: "Está todo bien, ya estuvimos hablando a fines del año pasado y compartimos Navidad juntas".

"No dimos detalles de lo que había pasado y medio pena que se diera a conocer, está bueno que quede en la familia. Hay cosas que no se cuentan. Va a venir a Mar del Plata a ver la función", concluyó.

vanina escudero ddm.jpg

Trascendió la verdadera razón por la que Vanina Escudero y Denise Dumas terminaron su amistad

Vanina Escudero y Denise Dumas cortaron su relación tras años de amistad. La conductora iba a ser la madrina de la hija de la ex vedette. Sin embargo, cuando ella y su marido, Álvaro Navia, se fueron a vivir a Uruguay todo cambió y le quitaron el madrinazgo a la mujer de Campi.

En Socios del espectáculo, El Trece, contaron detalles de cómo fue que se cortó el vínculo entre ambas y por qué terminó todo mal.

“El bautismo de la hija de Vanina se fue retrasando. Después vino la pandemia, ellos se fueron a Uruguay, siguieron manteniendo como una relación, porque tenían una relación muy cercana”, comenzó diciendo la periodista Paula Varela.

“En un momento Vanina la llamó a Denis para decirle que le quitaba el madrinazgo, porque había conocido un cura muy famoso en Uruguay, y que quería bautizarla allá”, continuó.

Denise empezó a sufrir por el desplante de la ex vedette. “Denis se puso re mal. De hecho, tenía el vestido de la nena comprado, era la madrina. La nena la llamaba ‘madrina’. Tenían una relación muy grande”, señaló Paula Varela.

“Muchas veces que Vanina venía a Argentina y Denis se enteraba por Instagram. Eso molestaba. Denise le había comprado a Joaquina un regalo por el cumpleaños, y decía, ‘che, paso a ver a la nena, se lo llevo’. Y era siempre ‘no’”, detalló.

Y finalizó: "Ahí Vanina se va de nuevo a Uruguay, le quita el madrinazgo y Denis dice: ‘¿sabes qué? Me hacés mal, no te atiendo más el teléfono, no hay café, no hay nada’”.