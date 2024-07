Se supo por qué Bautista Ortega no está con su mamá y convive con su papá y Julieta Prandi

Tras tocar fondo, poco a poco Ana Paula Dutil pudo salir adelante. Sin embargo, hay cuestiones que se dio cuenta que no puede manejar o que le cuestan más, como por ejemplo motivar a su hijo en su futuro. A sus 23 años, Bautista Ortega aún no tiene en claro qué camino quiere seguir.

“Tiene mucho del papá, pero es su versión femenina. Es signo Leo con luna en Cáncer: tiene muchísima personalidad”, afirmó ella sobre el joven, que intenta seguir una vida como modelo, la profesión que está más latente en su presente.

“Cuando terminó el colegio, no quiso seguir estudiando, y yo creo que es importante estudiar”, contó Ana Paula Dutil, dejando entrever que con Bautista Ortega tuvieron algunos diferencias por estas cuestiones.

La ex de Emmanuel ha reconocido que nunca pudo motivarlo ni ayudarlo a encontrar un rumbo tras haber terminado el colegio, por lo que debió buscar ayuda en el padre: “Hasta hace poco estaba viviendo en casa, pero yo no sé poner límites, soy bastante blanda con todos mis hijos. Bautista estuvo bastante tiempo sin hacer mucho, le cuesta encontrar qué le gusta”.

Juntos tomaron la decisión de que lo mejor para Bautista era convivir con su padre y la pareja de él, Julieta Prandi. “Un día hablamos los tres y le dije que yo no lo estaba ayudando y que creía que vivir con el papá lo iba a ayudar, y él aceptó”, detalló Ana Paula Dutil sobre dicha elección.

Emanuel Ortega y la emoción por el tema especial que compuso para Julieta Prandi

Emanuel Ortega estuvo el martes como invitado el ciclo Noche al Dente, América Tv, y en su regreso a la televisión después de años se abrió en charla con Fer Dente al hablar de su carrera y su vida contó cómo fue escribir Presa, la canción que acompañó el libro de Julieta Prandi.

El músico compuso un tema exclusivamente pensado para la presentación del libro de su pareja Yo tendría que estar muerta, que presentó la modelo hace unas semanas en la Feria del Libro, en medio de su denuncia en la Justicia contra su ex pareja y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, por abuso y violencia.

“A ella y la persona que maneja la editorial se les ocurrió que el libro vaya de la mano con una canción, una especie de dama de compañía del libro. A mí me pareció algo muy extraño, yo al menos nunca había escuchado algo así”, indicó Emanuel Ortega sobre cómo surgió la idea, la cual plasmó de manera veloz.

Y agregó: “No entendía muy bien qué me estaban pidiendo. Me dijeron vos escribí una canción con esta temática, yo obviamente estaba bastante empapado en el tema”.

Sobre la canción en particular, el artista reconoció: “No fue fácil porque cuando te piden algo que te toca de alguna manera, directa o indirectamente, hay mucho en juego. Se mueven muchas cosas adentro de uno”.

Emanuel reconoció que le gustaría volver a actuar y además confesó que se le hizo difícil continuar con la lectura del ejemplar de Prandi: “Por ahora no lo pude retomar porque uno no puede abstraerse del contenido y a mí me llega muy de cerca todo”.

En cuanto a sus comienzos artísticos, el artista comentó: “Había poca conciencia de cómo impactaba todo en un adolescente", y consideró sobre la fama: "la exposición tiene un costado cruel".