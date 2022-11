La China Suárez palpita el verano: las fotos al sol en bikini

El posteo de la China, madre de Rufina, Magnolia y Amancio, se llenó de comentarios a puro elogio sobre su escultural figura.

Tras dejar atrás los rumores de crisis con el joven cantante de Santiago del Estero, Suárez sensuales fotos desde la piscina en una tarde a puro sol y relax.

Mirá las fotos aquí.

china suarez.jpg

china suarez 1.jpg

Feroz crítica de Edith Hermida a la China Suárez: "Mala onda y no tiene..."

Edith Hermida volvió a la carga contra la China Suárez y está claro que la relación entre las dos no es la mejor después de que la panelista contó el mal momento que vivió al encontrarse con la actriz y su novio Rusherking en un restaurante.

El martes, la panelista del ciclo Bendita, El Nueve, hizo una feroz crítica al aire contra la China Suárez: "No sé si me cae mal o me cae bien, tengo sentimientos encontrados", comenzó Edith.

"De la forma que te despreció públicamente en la calle todavía lo tenés conmiseración", le dijo Beto Casella. Y ahí la panelista tomó envión y fue por más.

"Bueno lo voy a decir: para mí lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal. Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente. Hay gente que se levanta a la mañana temprano", lanzó contundente.

Y siguió categórica: "Pero a las marcas hay algo que les gusta y le pautan evidentemente, les interesa su imagen... Lo único que tiene de lindo la China Suárez es que es linda".

"A las marcas les interesa la China Suárez. Una chica hueca, linda, que no tiene onda. No es buena actriz, no canta tan bien, es una del montón, no tiene nada", cerró Edith Hermida.