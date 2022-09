La confesión de Fernán Mirás sobre su parentesco con Violeta Urtizberea

Mirás convivió con Gabriela Ferreyra, la mamá de la actriz y ex pareja de Mex Urtizberea. "Cuando tenía 18 años me fui a vivir con la mamá de Violeta, que se había separado de Mex. Ella tenía 3 años”, precisó el actor en diálogo con Agarrate Catalina.

En ese mismo programa, Violeta también dio detalles de relación entre su mamá y su colega. “Mi vieja tenía 28 y él 18. ¡Era súper chico! Ahora es asistente social, pero en ese momento mi mamá trabajaba como actriz y lo conoció actuando”, comentó.

La hija del reconocido conductor y humorista mencionó que rápidamente entabló un vínculo de mucho afecto con el actor. “Ella siempre cuenta que lo vio y dijo: ‘¡Qué lindo ese chico!’. Y una amiga se asombró: ‘¡Tiene 18!’. ‘No me importa’, le respondió. En ese momento, yo tenía 3 años y estuvieron juntos hasta que cumplí 8. Un momento bisagra. ¡Fernán fue la persona con la que más jugué en mi vida!”, rememoró.

Viole desatacó que nunca cortaron esa amistad: “Era familia para mí. Es más… Muchas veces me preguntan de dónde surge mi amor por la actuación y lo más evidente sería pensar que surge de la familia de mi viejo, pero pienso que Fernán tuvo mucho que ver".

Al finalizar, la actriz recordó que siempre vio a su colega como un maestro de la actuación. "Él me filmaba, hacíamos películas… Hacíamos cosas que uno en general no hace con sus padres, porque los padres tienen otro rol. Si bien mi papá, sobre todo, es muy lúdico, Fer fue como el tío con el que jugaba a actuar”, sentenció.

El desconsolado llanto Florencia Peña mientras entrevistaba a Fernán Mirás

En febrero, Florencia Peña entrevistó a Fernán Mirás en Flor de equipo (Telefe). En el living, la charla pasó por distintos momentos. Desde su trabajo en la obra teatral Art hasta llegar inevitablemente a recordar los episodios que el actor vivió hace unos meses cuando estuvo al borde de la muerte, tras sufrir un aneurisma.

Siempre tratando de desdramatizar los hechos, Fernán Mirás en un principio recordó “Cuando llegué al hospital me hicieron un estudio, me dijeron lo que tenía y me avisaron que me iban a operar la cabeza”.

Fue allí cuando Florencia Peña le dijo casi sin pensar “No podés decir que no te agarró miedo…”, y sin pensarlo él tampoco disparó “El cagazo de mi vida…”. Pero Flor volvió sobre el tema, se puso seria y le preguntó si tuvo miedo de morirse. Pero Mirás, apelando al humor y rápido de reflejos, soltó “No, porque para mí es un rumor que nos morimos. Los demás se mueren, yo no…”, despertando las risas de todos.

Pero los ánimos cambiaron de repente cuando Noe Antonelli, una de las integrantes del ciclo, le recordó “Sin embargo, mandaste mensaje a tus seres queridos…”, dando a entender que se despidió por las dudas de su familia. Y extremadamente sincero, Fernán Mirás recordó “Les mandé mensajes a mis hijos, pero si hablo de eso lloro” y se le entrecortó la voz. Al tiempo que Florencia Peña tampoco pudo evitar romper en llanto. Pero el actor continuó y explicó “Una vez que lo hice le dije al médico que me opere porque me dolía mucho la cabeza. Y la zafé”.