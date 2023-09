La contundente aclaración de Andrea Taboada sobre su amistad con Ángel de Brito: "Está todo..."

Un seguidor le preguntó puntualmente a De Brito si había dejado de ser amigo de Taboada y Pampito, y si se trataba de relaciones falsas o cambió.

"¿Dejaste de ser amigo de Pampito y Taboada? ¿Eran relaciones falsas o cambiaste?", le consultaron al conductor. Y Ángel sorprendió con su picante respuesta: "Me bajé de esas amistades pero todo bien".

Enterada de esto por una captura que le hizo llegar un usuario de Twitter, Taboada reaccionó con sorpresa ante la declaración de su ex compañero de trabajo de tantos años. "Esto es fake?", lanzó la panelista.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con Andrea Taboada quien se refirió en exclusiva a esta picante respuesta del conductor y aclaró cómo está la relación entre los dos tras su salida de LAM.

"Lo leí ayer (el mensaje de Ángel). No tengo nada para agregar. Está todo bien. Besos, gracias por escribirme", fue la firme respuesta de la periodista.

Andrea Taboada se despidió de LAM: la emoción de Ángel de Brito y Yanina Latorre

Andrea Taboada se despidió de LAM, América Tv, a mediados de junio. La panelista agradeció a Ángel de Brito, a la producción y sus compañeras. Yanina Latorre no pudo contener las lágrimas.

"Es una excelente profesional y una gran amiga, querida por todo el mundo. Tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se va a quedar en América... ¿Ya lo podemos decir?", expresó el conductor y cedió la palabra a la angelita.

"Lucas González, Mariano Chihade, Mariana Fabbiani, con toda la mejor de las ondas, me convocaron para estar en DDM. Estoy muy contenta", precisó Taboada.

"No quiso homenaje de despedida. No quería llorar", explicó Ángel. En ese momento, la panelista lo interrumpió y destacó cómo fue trabajar junto a él. "Te agradezco, siempre la confianza que me tuviste, aprendo, aprendí, y sigo aprendiendo de vos", destacó.

Por último, Taboada prometió regresar al piso. "Voy a volver de angelita invitada, si Mariana me deja. Estuvo buenísimo y para mí, LAM, es mi casa. A vos te quiero mucho, mucho, mucho", finalizó.