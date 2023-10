La contundente respuesta de Nicole Neumann después de que Mica Viciconte se metiera en la interna

“Yo estoy con Fabi hace más de seis años y medio. Me encantaría tener paz, me encantaría estar tranquila, me encantaría un montón de cosas, pero a veces no es tan fácil y las cosas no se dan como uno quiere”, dijo Viciconte en esa entrevista. Y agregó: “Cualquier persona creo que quiere vivir en paz, por lo menos de mi lado yo pienso así. A veces no se puede”.