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Se filtró la descomunal cifra que rechazó Ailén Cova para no promocionar Muchachas, el documental de Telefe

Ángel de Brito contó que Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, rechazó una tentadora propuesta económica y decidió no formar parte de la promoción del documental sobre las mujeres de la Selección.

16 jun 2026, 13:27
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Se filtró la descomunal cifra que rechazó Ailén Cova para no promocionar Muchachas, el documental de Telefe

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A medida que crece la expectativa por el debut de la Selección Argentina en una nueva edición de la Copa del Mundo - esta noche frente a Argelia-, se conoció un dato que volvió a poner el foco sobre Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister. En las últimas horas trascendió cuál habría sido la importante propuesta económica que decidió rechazar para no involucrarse en la difusión de Muchachas, el documental producido por Telefe que retrata la intimidad de las mujeres que acompañan a los futbolistas del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En la antesala del comienzo del certamen, la señal presentó este especial centrado en las historias personales de las parejas de los jugadores de la Albiceleste. No obstante, el proyecto ya había generado repercusiones incluso antes de llegar a la pantalla. Días atrás se supo que Ailén Cova optó por no participar del material final y solicitó que se retiraran las imágenes que había registrado para la producción durante 2024.

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De acuerdo con las versiones que circularon, la decisión estaría vinculada a la fuerte exposición que enfrentó desde que oficializó su relación con el mediocampista. Desde entonces, la influencer fue objeto de numerosos comentarios y cuestionamientos en las redes sociales, especialmente por la situación mediática derivada de la separación del futbolista con Cami Mayan, quien era su pareja antes de iniciar su vínculo con Cova.

A ese contexto también se sumaron distintas especulaciones que hablaban de una presunta distancia entre ella y algunas de las mujeres que forman parte del círculo más cercano de los integrantes de la Selección. Aunque nunca hubo confirmaciones al respecto, esos rumores alimentaron aún más la atención pública sobre su figura.

Ailén Cova, Alexis MAc Allister y Alaia - 2

Ahora, quien aportó nueva información sobre el tema fue Ángel de Brito. A través de sus redes sociales, el conductor reveló cuál habría sido el monto ofrecido a las parejas de los futbolistas para participar de las actividades promocionales relacionadas con el documental.

"Ella no quiso participar de la prensa, a pesar de los 10 mil dólares que ofrecían las plataformas a las mujeres de los jugadores", aseguró el periodista, sorprendiendo a sus seguidores con el dato.

La revelación rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del espectáculo y del fútbol. Es que, según lo informado por De Brito, pese a tratarse de una suma considerable de dinero, Ailén Cova habría preferido mantenerse lejos de la exposición mediática asociada a Muchachas, uno de los proyectos que más comentarios despertó en la previa del Mundial.

TW Ángel de Brito - cifra que rechazó Ailén Cova al no querer participar del documental de la mujeres de la Selección Argentina

Cuál es la verdadera relación de Ailén Cova con las mujeres de la Selección Argentina

A medida que crecía la expectativa por el comienzo del Mundial, una serie de rumores comenzó a instalarse alrededor del entorno de la Selección Argentina. Entre las versiones que circularon con fuerza, una apuntaba a presuntas diferencias entre algunas de las parejas de los futbolistas y ubicaba a Ailén Cova, novia de Alexis Mac Allister, en el centro de las especulaciones.

Todo tomó impulso luego de que Camila Mayan, expareja del mediocampista, apareciera en una reunión junto a Valu Cervantes y Caro Calvagni. La imagen rápidamente se viralizó y dio lugar a múltiples interpretaciones tanto en las redes sociales como en distintos programas dedicados al espectáculo.

El tema fue tratado días atrás en Puro Show (El Trece), donde debatieron sobre los vínculos que mantienen las parejas de los integrantes de la Scaloneta. En ese contexto, se destacó que Camila Mayan continúa conservando una buena relación con varias de ellas, pese a la mediática separación que protagonizó con Mac Allister.

Así, Pochi, responsable de la cuenta Gossipeame e integrante del panel, compartió información que aseguró haber recibido de personas cercanas al ambiente futbolístico.

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“Varias fuentes cercanas a jugadores y mujeres me dijeron que no cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación”, comentó la panelista al referirse a los comentarios que le llegaron sobre la situación.

Sus palabras provocaron una inmediata respuesta de Pampito, quien se mostró en desacuerdo con esa mirada y salió a defender la historia que mantuvieron los protagonistas.

“¡Tuvieron una hija! Fue hace mucho tiempo y estaban enamorados, no es que fue un amorío corto. Fue algo serio”, remarcó el conductor al poner en valor la importancia que tuvo aquella relación.

Más adelante, Pochi reveló que había hablado personalmente con Ailén Cova para consultarle sobre los rumores que la vinculaban con un supuesto conflicto dentro del grupo de parejas de la Selección. De acuerdo con su relato, la joven negó de manera categórica cualquier enfrentamiento y fue clara al responder sobre el tema. “No pasó nada con ellas”, sostuvo.

Además, explicó cómo es hoy su relación con las demás mujeres y dejó en claro que prefiere mantener su vida privada lejos de la exposición mediática. “Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me súper incluyeron”, afirmó, desmintiendo cualquier versión sobre malos vínculos o tensiones dentro del grupo.

Ailén Cova y Alexis Mc Allister

     

 

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