La curiosa reacción de Jésica Cirio cuando le preguntaron si vende ropa en una feria americana

Ante esa versión, en Mujeres Argentinas se comunicaron con Jésica Cirio y le consultaron al respecto. La repuesta de la rubia fue tajante.

“No sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña, la conductora del programa matutino de El Trece, restándole veracidad la información que dio Fernanda Iglesias.

Fernando Sicilia, abogado de Elías Piccirillo, que esutvo en el piso del ciclo, no pudo contener la risa ante esa versión. "¡Se ríe el doctor!", advirtió la presentadora. "¿Cómo no me va a causar gracia?”, acotó el letrado, menospreciando el dato que dio la periodista de Puro Show.

El rebusque de Jésica Cirio: conocé el puesto de ropa usada que abrió en una feria del Conurbano

Tras separarse de Elías Piccirillo en medio de un gran escándalo y la detención de su ahora ex marido en el penal de Ezeiza, Jésica Cirio rearma de a poco su vida.

En el programa Puro Show (El Trece) contaron detalles y mostraron imágenes del puesto de ropa que abrió la modelo en una feria de Benavídez, donde vende la indumentaria de su ex marido y también varias prendas de ella.

"Empezó a vender toda la ropa de Piccirilo y también su ropa en una feria de Benavídez", precisó la panelista Fernanda Iglesias sobre el nuevo rebusque de la modelo, quien viene de pasar un doloroso momento por la muerte de su hermana Verónica Mestre.

A lo que Pampito aclaró mientras se mostraban imágenes del perchero de Jésica Cirio en la feria del Conurbano con la ropa que puso a la venta: “No estaba Jésica”, dijo el conductor.

Elías Piccirillo y Jésica Cirio se casaron en mayo de 2024 y a menos de un año de dar el sí se separaron tras explotar la dura acusación contra el empresario por la cual está detenido.

En marzo de este año Piccirillo quedó detenido acusado de organizar un falso operativo con efectivos policiales contra Francisco Hauque, un empresario al que le debía una importante suma de dinero, y le impusieron un embargo millonario.