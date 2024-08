La decisión de Indiana tras el nacimiento de Cruz y que lastimó a Fabián Cubero

Según se pudo conocer, la mayor de las hijas volvió a vivir la blonda tras el nacimiento de su hermano. Tal como contó su famosa, Indiana se está ocupando con mucha dedicación y amor al bebé.

Si bien no fue la modelo quien habló al respecto, Gege Neumann reveló todos los detalles del arreglo en la familia. “Finalmente, Cubero y Nicole llegaron a un acuerdo en lo legal, ¿cómo lo ves a eso? ¿Más tranquilas las aguas de los dos lados?”, quisieron saber en Socios del Espectáculo.

A lo que la hermana de la famosa indicó: “Son temas de los que no hablo, yo siempre trato de cuidar a mis sobrinas, pero me pone muy contenta de que todo esté en paz”.

Si bien no ninguna de las partes habló hasta el momento del acuerdo, Gege Neumann brindó algunos mensajes de lo que sería el acuerdo.

"Mi hermana la verdad es que está muy bien hace mucho tiempo".

En cuanto al vínculo madre e hija, después de los rumores de un posible distanciamiento entre la blonda y la mayor de los Cubero, la tía de las nenas aseguró que la relación está “superbien” y que “siempre estuvo todo bien”.

“Es una genia, la tiene clarísima, todas… la verdad que las tres son unas genias. Mi sobrino es un amor, estoy enamorada. Manu es un padrazo, un genio. Desde el día uno cancherísimo”, dijo Gege respecto al nacimiento de Cruz.

Nicole Neumann posó junto a su bebé Cruz y un detalle causó indignación en sus seguidores

Nicole Neumann fue mamá hace un mes y en las últimas horas publicó una tierna sesión de fotos junto a su hijo Cruz en las redes sociales, pero sus seguidores le hicieron un contundente reclamo.

Sucede que desde que nació su primer hijo varón, Nicole tomó la decisión no mostrar su rostro, y siempre coloca un emoji con forma de oso sobre su cara al compartir imágenes de él.

Así lo hizo en esta última publicación, y sus seguidores se mostraron hartos de tanto misterio. “Aproveche que trabajé un poquito en casa y me saqué fotitos con Cruz ¿qué difícil es que las mamás tengamos lindas fotos con nuestros bebés, no?”, escribió en el posteo.

"No entiendo si no querés que se vea la cara del bebé para que subís la foto", "Ni Messi le tapo la cara a los hijos", "Que ridiculez ,no mostrar la cara del hijo", "La que se quiere lucir es ella", "Mejor sacate fotos sin el bebé y evitas eso", le comentaron indignados.

Cabe destacar, que hace poco la modelo hizo referencia a esta polémica y explicó: "Por ahora la idea es esperar que el decida...falta! jaja".