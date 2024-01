Ángel de Brito reveló el drama que vivió Silvina Escudero y que la alejó de los medios

Finalmente, este lunes en LAM (América), Ángel de Brito reveló el delicado problema que tuvo atravesar. “Mucha gente se esta preguntando por sus salud hace mucho tiempo, ella desapareció, dejó de trabajar en el año 2019 y se alejó de los medios, dejó de hacer teatro y prácticamente todo”, comenzó diciendo.

Ángel de Brito LAM

“Estaba buscando ser mamá, esto que voy a contar lo hablé con Silvina mucho tiempo, me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo”, aclaró.

Y siguió: “Esta muy triste, Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazado y este es el tema que la tenía tan alejada”.

“Primero se decidió como proyecto familiar a buscar un bebé con tratamiento, con su marido. Finalmente llegó, se escondió un tiempo porque no quería que se le vea la pancita y después el embarazo se interrumpió”, concluyó y aseguró que su hermana Vanina y su esposo fueron un gran sostén para ella.

Embed

Tensa charla entre Graciela Alfano y Silvina Escudero con reproches del pasado y pedido de disculpas

Fabián Doman tuvo la intención al aire en Bien de mañana, El Trece, de que Graciela Alfano y Silvina Escudero por fin dejen de lado los conflictos personales que las mantiene enfrentadas hace años desde la época del Bailando en 2009, cuando la morocha y Matías Alé eran pareja, pero parece que no tuvo mucho éxito.

En este sentido, Alfano salió al aire y habló de la importancia del término "perdón" y la actriz reconoció: "En ese momento sí le pedí perdón. Es cierto lo que dice Silvina".

Y luego, apuntó contra la panelista: “Lo que no recibí nunca fueron las disculpas de Silvina”, recordando cuando ella la trató con un duro insulto.

“A mí la disculpa me hubiera gustado. Entiendo que el que no las quiere dar no está en condiciones emocionales ni mentales”, continuó Alfano en su relato ante una Escudero que la escucha atentamente.

“Por mi parte yo nunca armé nada, era mi vida misma”, se defendió Silvina sobre lo que sucedía en el programa por ese entonces. Y Alfano reconoció: "Lo del barro (de Escudero con Alé) me jodió, me resultó asqueroso".

“¿Por qué los insultos? ¿Por qué me maltratabas a mí? Porque yo me enamoré de una persona (Matías Alé) muchos meses después de que te habías separado”, la cuestionó Silvina.

Y ahí Graciela Alfano negó haberla insultado y sentenció: “Sos una persona rígida con la que no me interesa tener ningún tipo de relación”.

En medio de la tensión entre las dos, Silvina Escudero le ofreció disculpas públicas a Graciela Alfano, pero ella no se las aceptó: “No, vos no pedís disculpas. Vos pedís disculpas para seguir con esto. No me interesa la charla con vos”.