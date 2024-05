La desgarradora despedida de Ronen Suarc a su papá: "Nunca voy a saber por qué decidiste un final así"

Ronen informó que su padre murió con un extenso texto que acompañó con fotografías donde aparecen juntos: "Hoy debo despedirte con mucho dolor pero quiero que sepas que hiciste un buen trabajo en mi vida. Tu ejemplo de trabajador incansable es algo que heredé y me parezco a vos", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

"Tus opiniones, tus posturas, en muchas no coincidíamos... Incluso no sé si algún día aceptaste mí elección de libertad y amor. Pero eso jamás me importó. Soy rebelde y lo sabías, siempre te sostuve mientras pude", siguió.

ronen suarc 1.jpg

El doloroso texto de Ronen Suarc por la muerte de su papá

Ronen contó cómo fue la dura partida de su padre. "Esta tragedia personal nunca la imaginé, pero hoy me toca vivirla, transitarla, y salir adelante. Así será", se prometió. Fue entonces que reveló que su papá se quitó la vida: "Es un tema tabú pero hay que hablarlo y que la salud mental sea un tema para hablar sin miedos", sostuvo.

Suarc también manifestó en su desgarradora carta abierta: "Ojalá algún día entienda qué te pasó por la mente cuando caminabas a tu destino final... Nunca voy a entender porque después de una vida dedicada a tus pacientes amados decidiste que tu final era así. En general nosotros no decidimos cuando llega ese último día de la vida y vos tomaste la decisión que sea ese día", reveló.

El conductor detalló que le pareció extraño por primera vez su papá no lo saludara en su cumpleaños que fue esta semana. "Fue el único cumpleaños de toda mí vida que no me saludaste. No sé por qué, no sé qué fue... Ojalá algún día alguna de las preguntas tenga respuesta, por lo menos algunas. Por ahora tengo mucho camino por recorrer, lástima que no pudimos transitar lo más tiempo juntos".