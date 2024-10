La despiadada teoría de Yanina Latorre sobre las fotos de Mauro Icardi y Wanda Nara

Frente a esto, Yanina Latorre hizo un duro análisis en su programa del Observador 107.9 y opinó sobre los motivos que podrían estar detrás de esta vuelta en la pareja.

“Para mí Wanda enloquece si no se habla de ella, ayer decía Ángel algo y tiene razón, que hace dos días se está hablando de Evangelina Anderson por su crisis matrimonial y quiere capturar el foco”, comenzó diciendo.

A su vez, aseguró: “Ella todo la vida tuvo mucha competencia. Cuando pasó algo con la China o Evangelina, con las que ella se hace las buenita que se amigaron, pero yo me acuerdo de la pelea histórica que ella mandaba de todo. Siempre necesita tener un River-Boca".

“Ahora no se habla de ella cuatro días y lo necesita. Yo creo que cuando ella ve la foto de su chape con L-Gante, en el fondo le gusta. Yo me mato si me suben esa foto”, cerró.

Embed

La foto íntima que Mauro Icardi subió de Wanda Nara para desmentir que están separados

Desde que se instaló en Buenos Aires para ponerse el frente de las grabaciones de Bake Off Famosos (Telefe), Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi-una más de las tantas-, y hasta el domingo pasado cuando visitó el programa de Susana Giménez aseguró estar separada si bien fue bastante confusa en sus astutas declaraciones.

Lo cierto es que, a esta altura, muchos creen que bien podría tratarse de una estrategia de la morocha para concitar la atención de los medios.

Así, al igual que su visita pasada al país, por estas horas Mauro Icardi -quien vive en Turquía donde es una verdadera estrella futbolística- se encuentra en Buenos Aires y bajo el mismo techo que Wanda y sus cinco hijos.

storie Mauro Icardi desmiente separación de Wanda Nara.jpeg

Y como para que no queden dudas de que su matrimonio no está en jaque, ni siquiera por las recientes fotos filtradas de su esposa con L-Gante a los besos frente a la Basílica de Luján, en la noche del martes el futbolista mostró desde sus historias virtuales una foto en la que se lo ve en la cama con una morocha, que claramente es Wanda.

"Para vos que leés, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos. Les deseo buenas noches o noches buenas", escribió picante el futbolista en sus Instagram Stories en las que a lo largo del día se dedicó a mostrar a Cookie, la perrita salchicha que Wanda había llevado al living de Susana Giménez, y que es la nueva mascota familiar.