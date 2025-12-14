A24.com

PAPELÓN

La desubicada pregunta de La Reini a Diego Poggi sobre su sexualidad en los Martín Fierro de Streaming

Durante la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming 2025, Sofía Gonet protagonizó un incómodo momento al preguntarle a Diego Poggi por su sexualidad.

14 dic 2025, 23:19
Este domingo, durante la alfombra roja de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025, Sofía Gonet —más conocida como La Reini— protagonizó un incómodo momento al hacerle una pregunta sobre su sexualidad al periodista Diego Poggi.

Todo sucedió cuando la influencer le consultó por su look para la ceremonia. "Los gays. El tema de los looks", comentó Gonet. Poggi, entre risas, respondió: "Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale".

La conversación continuó con una pregunta directa de La Reini: "¿Vos sos gay?". Poggi contestó con humor: "Depende del día". Ante esa respuesta, ella insistió: "Ay, ¿pero sos bisexual?". El periodista replicó: "No, no, hago lo que puedo".

El intercambio siguió con otra desubicada frase de la influencer: "Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?". Poggi cerró el cruce con ironía: "Sí, pero tampoco me gusta el fútbol".

Qué dijo Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofía Gonet en los Martín Fierro de Streaming

En medio de la controversia generada por los chats que Sofía Gonet publicó de su ex, Homero Pettinato, el humorista decidió dar su versión durante la alfombra roja de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025.

Mientras la influencer se desempeñaba como anfitriona en la previa de la gala, Homero apareció acompañado por Eial Moldavsky y fue entrevistado por Marti Benza, en un momento que no pasó desapercibido.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba, el comediante respondió con un tono irónico: "Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo".

Más adelante, dejando de lado la ironía y poniéndose serio, Pettinato se sinceró sobre lo ocurrido: "Fue un episodio triste, muy feo, que a mí no me identifica. Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero en esta situación no me quedó otra y contraataqué... y la pasé como el orto".

