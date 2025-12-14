La desubicada pregunta de La Reini a Diego Poggi sobre su sexualidad en los Martín Fierro de Streaming

Embed

Qué dijo Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofía Gonet en los Martín Fierro de Streaming

En medio de la controversia generada por los chats que Sofía Gonet publicó de su ex, Homero Pettinato, el humorista decidió dar su versión durante la alfombra roja de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025.

Mientras la influencer se desempeñaba como anfitriona en la previa de la gala, Homero apareció acompañado por Eial Moldavsky y fue entrevistado por Marti Benza, en un momento que no pasó desapercibido.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba, el comediante respondió con un tono irónico: "Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo".

Más adelante, dejando de lado la ironía y poniéndose serio, Pettinato se sinceró sobre lo ocurrido: "Fue un episodio triste, muy feo, que a mí no me identifica. Los que me conocen saben que no soy Wandanarezco, no me gusta tanto el escándalo y exponer la vida privada, pero en esta situación no me quedó otra y contraataqué... y la pasé como el orto".