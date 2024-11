La difícil decisión que tomó Fernando Burlando y que cambiará su vida para siempre

Embed

Claro que además de ello, también se interesó por el mundo de la política y comenzó a recorrer la provincia de Buenos Aires para darle impulso a una posible candidatura en algún futuro cercano.

Así, desde Socios del espectáculo (El Trece) revelaron que ese momento habría llegado para Burlando. “Se va a dedicar de lleno a la política, no abandonará su trabajo profesional, va estar recorriendo durante el año que viene, la provincia de Buenos Aires, es el doctor Fernando Burlando”, reveló Adrián Pallares en la sección de las bombas.

“Candidato Fernando Burlando el año que viene por una línea de liberalismo que no tiene nada que ver con el oficialismo”, concluyó entonces el conductor.

Fernando Burlando se vuelca de lleno a la política - captura Socios del espectáculo.jpg

Fernando Burlando enfrentó la denuncia a Moritán y dio su sincera opinión de la separación de Pampita

El abogado Fernando Burlando, quien conoce mucho a Roberto García Moritán y Pampita, explicó en septiembre pasado el trasfondo de la denuncia al ex de la modelo por encubrimiento y falso testimonio en una causa de 2022 y en la que se investiga una estafa millonaria.

"Es una desventura denunciar a Roberto por falso testimonio cuando lo único que dijo fue la verdad. No está acusado de un delito, él fue testigo de esta causa y no tiene vínculo con esta empresa en nada. Él está mas sorprendido que nadie por esto de Catamarca", indicó firme el letrado en charla con el ciclo Intrusos, América Tv.

Luego de desligar a Moritán de esta grave acusación, Fernando Burlando dio su opinión de la escandalosa separación del momento en la farándula.

Embed

"Es un tema que me duele y no me gusta ver finales así. Recé porque sea algo pasajero pero Caro es una mujer que cuando toma determinaciones las toma, ella es así", precisó.

"Estoy en una encrucijada porque yo los vi juntos y felices y no puedo imaginarme otra cosa", reconoció el abogado, quien es cercano a los dos.

"A mí no me importa quién tomó la determinación porque estas crisis pasan en todas las familias del mundo. Sarah (su hija con Barby Franco) tiene adoración por Anita", reconoció.

Y expresó al respecto: "Todos podemos tener crisis. Me dediqué solamente a decirles que no le den de comer a quienes quieran separarlos, nada más".

fernando burlando moritan.jpg

"Estas situaciones puedan darse de dos maneras: en armonía o en guerra. Creo que la armonía va a llegar porque hay una criatura y son dos personas adultas. La esperanza mía emocional está depositada ahí", concluyó Burlando.