La dolorosa confesión de Cecilia Caramelito Carrizo en Desayuno Americano sobre el fin de su matrimonio

“Me doy cuenta de que es importante estar lo mejor posible y así como no esperaba esto tampoco sé qué es lo que va a venir. Estos meses estuve muy guardada. Cuando estoy muy triste tiendo a quedarme sola. A veces me pasa que no me sale la palabra”, reflexionó.

El acompañamiento de sus hijos Lorenzo y Benito, más el trabajo que hace con su psicóloga son fundamentales: “Se evidenció que quien estaba más triste era yo”, dijo.

“Lo que interpreto hoy es que habría señales y yo no fui lúcida para verlas. Hoy me pregunto si yo negaba algo que era evidente”, sumó sobre cómo comenzó la crisis y confesó, muy dolida, "A mí me pasa a veces que no me sale la palabra, porque estoy muy metida para adentro. Lloro bajo la cama", cerró.

La tristeza de Caramelito Carrizo tras separarse del padre de sus hijos luego de 25 años juntos

Cuando todo parecía indicar que Caramelito Carrizo terminaría sus días con Damián Giorgiutti, el padre de sus dos hijos, él decidió separarle y ponerle fin a un matrimonio de 25 años, lo que provocó un dolor inmenso en la ex panelista de A la Tarde (América TV).

"A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento", comenzó en diálogo con Infobae.

"Lo amé mucho y me dolió mucho separarme de él, pero respeto y entiendo que puede ser lo mejor", reconoció la actriz que no se esperaba la decisión de su compañero de toda la vida, padre de sus dos hijos adolescentes, Lorenzo y Benito.

"Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas", se lamentó y cerró, "siento que el amor de pareja es único, me completa, me estimula, me divierte, me hace feliz. Que el universo disponga cómo seguirá mi vida".