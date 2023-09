La dolorosa indirecta de Nicole Neumann que dejó al descubierto la profunda crisis familiar

Es así que, fanática de las frases y fragmentos de textos varios, en las últimas horas Nicole Neumann habría dejado al descubierto su tristeza por la distancia infranqueable que Indiana mantiene con ella. Lo cierto es que desde sus historias virtuales, la modelo no tuvo mejor idea que compartir un sugestivo fragmento del libro El arquero, de Paulo Cohelo.

“Muchos arqueros se quejan de que, a pesar de haber practicado por años el arte del tiro, todavía sienten que el corazón se les dispara de ansiedad, que la mano les tiembla, que la puntería les falla”, comienza diciendo el texto.

Y agrega contundente: “Tienen que entender que un arco y una flecha no puede cambiar nada, pero el arte del tiro hace que nuestros errores sean más evidentes. El día que te falte el amor en la vida, tu tiro será confuso, complicado. Verás que no tienes la fuerza suficiente para estirar la cuerda al máximo, que no logras que el arco se doble como es debido”.

En tanto, durante la mañana de este martes Neumann decidió postear una imagen de San Expedito, el patrono conocido por interceder ante las causas justas y urgentes, a quien se conmemora el 19 de abril, pero los 19 de cada mes suele rezársele para pedirle por alguna causa. La de Nicole, probablemente tenga que ver con su reconciliación con Indiana.

Fuerte versión sobre Nicole Neumann y la relación con su hija Indiana: peligra el cumple de 15

En las últimas horas, se dijo que Nicole Neumann no muestra la realidad tal cual es respecto de cómo sigue su relación con su hija mayor, Indiana Cubero.

La modelo y la adolescente, que está próxima a cumplir 15 años, se mantienen distanciadas desde enero pasado, cuando la joven decidió mudarse a la casa que su papá, Fabián Cubero, comparte con su actual pareja, Mica Viciconte, y el pequeño hijo de ambos, Luca.

Desde entonces, se supo que Indiana había presentado una denuncia ante la Justicia por violencia doméstica, y que Nicole había abandonado su trabajo como jurado de Los 8 escalones para no estar tan expuesta ante el conflicto con su hija, por lo que prefería mantener un perfil bajo para revincularse.

Pero hace pocos días atrás, Neumann volvió al programa de Guido Kaczka, y la relación no parece haberse recompuesto, a pesar de algunos posteos de la modelo dando a entender que las cosas estaban mejorando.

Entre los mensajes publicados, uno de los que más llamó la atención fue una foto de Nicole embarazada de Indiana, cuando cada vez falta menos para su cumpleaños de 15, del que la top model mostró su deseo de organizarle la fiesta, sin una respuesta concreta de la otra parte.

Y, tal vez más preocupante aún, en diciembre llega el casamiento con Manu Urcera, y nada hace pensar todavía que Indiana esté presente. Ante las dudas que surgieron sobre un proceso de reconciliación, Laura Ubfal sostuvo que tal avance no existe en la realidad, y que se trataría de una construcción mediática de Neumann.