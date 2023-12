La drástica decisión de Analía Franchín tras su fuerte pelea con Nancy Pazos en A la Barbarossa

"Nancy lo que hace es cuestionar lo que otro pregunta, cada vez que Analía dice algo, ella la cuestiona", marcó la panelista. Y luego dio detalles de cómo fue el tremendo cruce entre las dos.

Embed

"Después de que salieron del aire, Nancy se arranca el micrófono y le dice (a Franchín): 'Sos una hdp', no solo a Analía, sino a otros compañeros y productores ejecutivos, todos tratando de intervenir y no lo habrían logrado", continuó la periodista.

E informó que tras este tremendo escándalo "Analía Franchín le dijo a las autoridades del canal que ella se va, que no soporta trabajar en estas condiciones. Le escribí y no me contestó, me dijo: 'no tengo ganas de hablar'".

"Los compañeros reclaman sanciones para Nancy Pazos, se sienten maltratados por la situación", remarcó Iavícoli, ampliando sobre el escándalo en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

Damián Rojo sobre la pelea de Analía Franchín y Nancy Pazos

Qué dijeron Nancy Pazos y Analía Franchín sobre el escándalo en A la Barbarossa

El martes se supo que Analía Franchín y Nancy Pazos protagonizaron un fuerte cruce en el corte de A la Barbarossa, Telefe, que terminó en gritos y dudas sobre la renuncia de ambas.

Al parecer, el conflicto comenzó por una discusión sobre política en el vivo, y luego derivó a una pelea durante el corte. "Bomba!! Alerta Rojo, me cuentan que fue tremenda la pelea entre Nancy Pazos y Analía Franchín en un corte A la Barbarossa. Fueron 10 minutos de gritos e insultos", comunicó el periodista Damián Rojo.

Y agregó: "Las dos abandonaron el programa ante la mirada atónita de Georgina Barbarossa y el resto del grupo! ¿Se vienen renuncias?". Ante la polémica, Primicias Ya contactó a las dos partes y ambas fueron terminantes para referirse al tema.

"No hablo más de Nancy. No gasto un segundo más en ese tema", fueron las palabras de Analía. Sin embargo, su colega y compañera tuvo un respuesta muy diferente y aseguró a este medio que "está todo bien".