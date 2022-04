La drástica decisión de Lizy Tagliani sobre su ex, Leo Alturria

Lizy Tagliani posteo.jpg Lizy Tagliani publicó este mensaje tras bloquear de sus redes a Leo Alturria, su ex pareja.

Sucede que con ese mensaje Lizy daba por cerrada una etapa, la vivida junto a Leo Alturria... quizás la más feliz de su vida sentimental. Porque si bien después de la crisis y ruptura de comienzos de año, la conductora de Telefe se mostró dispuesta a una reconciliación, el joven cordobés encargado de edificios demostró a las claras no tener el menor interés en retomar la relación con ella.

Leo Alturria bloqueado por Lizy Tagliani.jpg La cuenta de Instagram de Leo Alturria que muestra que Lizy Tagliani lo bloqueó.

Es así que Tagliani decidió cortar por lo sano y bloquear a Leo de sus redes para evitar verlo, eventualmente, junto a otra pareja o simplemente para soltar de una buena vez la relación que no pudo ser y comenzar una nueva etapa en su vida.

La contundente frase de Leo Alturria sobre la relación con Lizy Tagliani

El lunes pasado en Intrusos contaron que Leo estaría saliendo con Antonella, una joven que vive en Luján y es empleada en una farmacia. Pero, al parecer, también había estado intentando recomponer el vínculo con la figura de Telefe. "Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a una chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", señaló Marcela Tauro en el ciclo de América TV.

antonella.jpg Antonella irrumpió en la tv como la nueva relación de Leo Alturria, tras su separación de Lizy Tagliani.

Así, al día sigueinte Leo habló con el ciclo de espectáculo del canal del cubo y lanzó una definición contundente sobre su vínculo con Lizy. "No la escuché llorar nunca. Y eso me partió el alma. Le pedí disculpas por todo lo que esta pasando", afirmó el ex de la capocómica.

Además, Leo remarcó que pretende mantener solamente un vínculo de amistad con su ex. "Vamos a seguir siendo amigos. Muy buenos amigos. Ella se siente parte de mi familia. Y así queremos que sea nuestro vínculo", sentenció.