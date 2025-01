La dura carta de Silvina Escudero sobre su balance de fin de año: "No sabía ni cómo continuar"

En tanto, reconoció: "Me doliste mucho. Despedí sueños, enfrenté pérdidas tremendas, viví muchas ausencias, duelé varias veces. Ufff que si fuiste terrible? Si! Creo que el peor de mi vida".

dura carta de Silvina Escudero

"No todo lo pude resolver y lo que hice, capaz no fue como hubiese querido; pero se que di lo mejor de mi, lo más que pude. Me hiciste dar cuenta de lo fuerte que soy, y de lo valiente que puedo llegar a ser. Estoy orgullosa de mi misma (nunca me lo había dicho)", admitió.

Sin embargo, contó: "Hubo días que aún estando hecha pedazos, salí con entereza a enfrentar la vida y hasta sonreír. No quiero perder de vista que también hubo hechos de superación y logros. Terminé de cursar mi tercer año de locución, quedándome solo 3 materias para el próximo año recibirme. Tuve múltiples trabajos de mucha satisfacción. Conocí personas nuevas, con hermosos corazones".

"Lo que atesoro como oro puro son mis vínculos. Ellos me ayudaron y me acompañaron a cada paso. Ni hace falta nombrarlos, saben quienes son. Gracias infinitas por ayudarme a levantarme una y otra vez", resaltó.

Finalmente, con una mirada esperanzada hacia el futuro, concluyó: "2025 estoy lista para nuevos desafíos, para cumplir sueños y lograr metas…ya se que me vas a hacer muy feliz! (Solo entendeme que algunos días voy a seguir llorando al 2024)".

Silvina Escudero

Silvina y Vanina Escudero se mostraron juntas otra vez y dejaron en claro cómo está su relación

Silvina y Vanina Escudero lograron recomponer su vínculo de hermanas luego de una fuerte distancia y parece que las fiestas fueron de ayuda para marcar un nuevo comienzo en la historia familiar.

“Hablamos y está todo muy bien. Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia“, había contado Vanina en una entrevista con Intrusos (América) sobre la relación con su hermana.

Así las cosas, luego de los festejos navideños, ambas compartieron fotos en sus redes sociales y se las vio nuevamente juntas celebrando una nochebuena en familia.

“Muy muy muy feliz Navidad”, escribió Silvina visiblemente feliz por el acercamiento hacia su hermana. En la misma imagen, también se pueden ver a sus padres, esposos, y a los hijos de Vanina.

Por su parte, la rubia también publicó las fotos de la celebración en su perfil y junto a emojis festivos, expresó: “¡Feliz Navidad para todos!”.