La dura confesión de Fernanda Iglesias sobre su separación: "No hay reconciliación con alguien que..."

"¿Podría haber una reconciliación con Pablo o ya está, capítulo cerrado?", fue otra de las preguntas que recibió sobre el tema y sentenció: "No hay reconciliación posible con alguien que te dice 'no te aseguro que no te voy a volver a cagar'".

Hasta el momento, la periodista únicamente había revelado que los motivos de la separación fueron "cosas que no le gustaban, y que había soportado varias veces".

Finalmente, otro usuario le preguntó cómo hacia para superar la reciente ruptura y ella confesó de forma contundente: "Pensando que me saqué de encima a alguien que me hacía daño".

Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias se separó y reveló los duros motivos

Fernanda Iglesias contó este lunes en LAM (América TV) que se separó del productor Pablo Nieto, después de que Mónica Farro le preguntara al aire por su matrimonio.

Tras 13 años de casada, la panelista del ciclo reveló los duros motivos. "¿Y tomaste la decisión vos?", le preguntó Ángel de Brito. "Estoy obligada a tomar la decisión, porque pasaron cosas...", dijo.

La panelista volvió recientemente de España. Ella se había ido a vivir por tiempo indefinido con su hija, y su (ahora) exmarido y su hijo se habían quedado en Argentina. La familia, en ese momento, estaba evaluando dónde vivir de forma definitiva. "Pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. Estoy con mucha tristeza y no nos separamos en buenos términos", detalló.

"Lo veníamos charlando desde que volví. Para mí es como que se rompe de la familia, y es lo más importante que tengo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que seguimos siendo familia", opinó. "Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero ya llega un momento que ya está", agregó.

"¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?", le preguntó Ángel. "No, no es desgaste", le dijo. "¿Infidelidades?", indagó de Brito. Fernanda hizo una pausa y le respondió que no sabía y lanzó: "caliente, caliente". "Me separé por cosas que no me gustaban, que yo había soportado varias veces", aclaró.

Nazarena Vélez ahí le preguntó si algunas de las "cosas" que le habían molestado estaban vinculadas con su hijo. "Algunas cosas pasaron con mi hijo, él es un re buen padre. Pero yo también me volví porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho. Él salía mucho de noche y lo dejaba solo", explicó. "¿Pero él salía a divertirse no solo?", disparó la Farro. "No sé qué hacía", cerró Iglesias.