La dura exigencia de Nicolás Cabré para continuar su relación con Antonella Natale

El tema es que Antonella Natale fue abordada rápidamente por Socios del espectáculo (El Trece) para aclarar unas denuncias virtuales encontradas en su contra, relacionadas con determinadas fallas en la entrega de ropa que comercializa en uno de sus emprendimientos. Y tal parece que al actor no le gustó nada su aparición mediática.

primera foto de Nicolás Cabre y Antonella Natale.jpeg

“Ella habló una vez en Socios del Espectáculo para aclarar que era mentira lo que se estaba diciendo. Nicolás le dijo a Antonella 'no des más nota, no aclares que no hace falta, vos sos todo lo que está bien'”, contó la panelista de Carmen Barbieri.

En tanto, sobre los detalles de cómo comenzó la historia amorosa, Estefi Berardi agregó que "Se conocen hace muchos años pero empezaron a salir hace tres meses. Se comenzaron a ver en el country donde vive ella, donde los vieron tomando té y café en Club House, también se vieron en los departamentos de Nico”.

Habló por primera vez Antonella Natale, la nueva novia de Nicolás Cabré: "Lo adoro mucho"

Desde hace unos días se conoció el nombre de la nueva novia de Nicolás Cabré después de su separación de Laurita Fernández. Se trata de Antonella Natale, de 30 años -12 menos que Cabré- es abogada, trabaja de agente inmobiliario y tiene una hija de 2 años.

La rubia es amante del ejercicio, tiene un físico escultural y le encanta sacarse fotos en topless y traje de baño en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de cien mil seguidores.

Lo cierto es que por primera vez la nueva novia del actor habló en televisión en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y fue muy elogiosa con Nicolás Cabré.

Anto Natale nicolas cabre.jpg

"La realidad es que somos dos personas solteras que estamos contentas conociéndonos", aseguró Antonella Natale, quien contó que se conocieron por un amigo en común.

"Él es un tipazo, lo quiero. Es todo lo que está bien en la vida. La verdad que lo admiro mucho, me parece una gran persona, un gran padre, un gran actor, ¡y es muy lindo!", agregó la letrada.

Y evitó ponerle un título a la relación: "Lo adoro mucho, lo quiero mucho. La mejor con él, es un divino total. No estamos juntos, nos estamos conociendo. No tengo ningún título con él, estamos muy tranqui. Por suerte todo muy bien. Paso a paso".