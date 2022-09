La categórica respuesta de Flor Peña a Érica Rivas por su ausencia en Casados con hijos

Embed

Rivas decidió bajarse de la obra luego de manifestar sus diferencias con el guion de la obra, que -según su punto de vista- no tenía una perspectiva de género.

Flor Peña le contestó de forma tajante a Érica Rivas

En diálogo con Intrusos (América TV), Flor Peña le respondió de forma categórica a Érica Rivas, que habló de su ausencia en la versión teatral de Casados con hijos.

"Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos que no haya había acuerdo. Nosotros hicimos mucho para que estuviera, pero ella quería ir por un lugar y Casados con hijos iba ir por otro", afirmó la conductora de LPA ante la cámara del ciclo de Flor de la V.

Peña cuestionó los dichos de Rivas, que criticó la falta de sororidad en el elenco. "Una siempre piensa que del otro lado está solo el opresor. Y, a veces, están tus propias compañeras", había dicho la mujer que dio vida a María Elena Fuseneco.

"Yo me sentí mal porque hubo un momento en el cual parecía que a nosotros no nos importaba nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor. Hay una energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente sin joderle la vida a nadie", sostuvo la conductora de LPA.

Casados con hijos

"Cuando ella empezó a hablar en distintos medios, yo sentí que nos puso en el lugar de los no deconstruidos", añadió.

Por último, al ser consultada si tendría una comunicación telefónica con Rivas, Peña fue firme. "Ahora. Tiene que pasar un poco más de tiempo. No estoy de acuerdo con lo que ella piensa y eso no me hace su enemiga", sentenció.