La enorme preocupación de Nicole Neumann por la nueva crisis con Indiana Cubero: "Sanar nuestras relaciones"

Profundamente sensibilizada por el embarazo, Nicole compartió un posteo en su cuenta de Instagram con una versión del Padre Nuestro, que parece haber sido redactado especialmente para la dura situación que le toca atravesar con Indiana.

“Padre Nuestro del cielo, que eres amor y vida, hoy te pido por mi familia. Haz que el amor siempre sea más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasamos y nos cuesta superar”, dice la publicación.

“Danos tu sabiduría para conocernos y aceptarnos como somos, danos tu ternura para sanar nuestras relaciones, danos tu alegría para celebrar el don de estar unidos, enséñanos a guiar a nuestros hijos por el camino de la bondad y el bien”, continúa.

Está claro que Nicole está pasando por días de emociones a flor de piel y que, la decisión de Indiana, le provoca una profunda preocupación. Habrá que ver si la modelo logra acercarse más a su ex para poder recomponer el vínculo con la joven.

Mica Viciconte anunció que tiene el nombre para su próxima bebita con Fabián Cubero: "Me gusta"

Hace unos días en Ariel en su salsa (Telefe), Mica Viciconte blanqueó que no descarta del todo la idea de tener otro hijo junto a su pareja, el ex jugador Fabián Cubero. Aunque ya son padres de Luca, la ex Combate y el ex Vélez fantasean con la idea.

En el programa se gastronomía estaban conversando sobre la etimología del nombre árabe Jariza ya que el conductor estaba preparando shawarma, un plato típico del medio oriente.

En medio de la charla, los integrantes de Ariel en su salsa le consultaron a Mica si elegiría ese nombre, en caso de algún día ir por la nena. “El nombre me gusta”, respondió la diosa de Mar del Plata, aunque aclaró que tener otro bebé es una posibilidad lejana.

"Igual, ahora no estoy en nada, eh. No hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá. Tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé”, advirtió Mica, que -por ahora- disfruta de la crianza de Luca.

En el verano, la rubia viajó junto al pequeño a Mar del Plata, su ciudad natal, para visitar a su familia. Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, también se sumó al viaje y compartió momentos únicos con su hermanito en La Feliz.