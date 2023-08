La escandalosa versión de Marcela Tauro sobre el supuesto romance de Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña

A raíz de todo el misterio, esta tarde en Intrusos analizaron la situación y Marcela Tauro expuso su versión acerca de un acercamiento entre ambos actores al trabajar juntos para a novela "Entre Caníbales". “Para mi ellos tuvieron un romance y estuvieron a punto de separarse los dos. Ese era el rumor en ese momento”, comenzó contando.

“Estamos hablando de Vicuña y Natalia Oreiro. Está la tapa de Paparazzi y hubo detalles que ahora no voy a revelar”, siguió Tauro señalando las imágenes en la pantalla del estudio.

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña

“Hay una productora que trabajaba ahí, y dice que pedían más hora de motor home. Era en esa novela puntual, Entre Caníbales, la que compartían ellos”, agregó Maite Peñoñori y entonces Marcela Tauro confesó: “Determinada gente que trabajaba en la producción, te decían que en determinado momento les pedían que no estuvieran en los pasillos y sobre todo en los camarines de ellos”.

Sin embargo, ya que tras los dichos de Pampita también se habló de Romina Gaetani como la actriz a quién hace referencia la modelo, Tauro cerró muy convencida: “Para mi no es para Gaetani, es para Oreiro”.

Quién es la actriz con la que Pampita no trabajaría: "La odia"

Pampita se sentó este lunes en el living de LAM (América TV) y habló de todo: de su ex Benjamín Vicuña, de su pareja Roberto García Moritan, de su futuro proyecto audiovisual. En ese último ítem reveló que no trabajaría con una actriz. ¿De quién se trata?

"Yo tengo para hacer varias películas y vamos a necesitar varios galanes", contó. "¿Uno es chileno?", le preguntó Ángel de Brito. "No se sabe todavía, no es para este año", agregó.

"Es un proyecto de mi vida, tengo ganas de hacer comedias románticas", detalló. "¿Pero biográficas?", quiso saber el conductor. "No, hay tantas historias para contar. Yo sería productora y actriz. A la gente le gusta un producto familiar, reírse, pasarla bien. En Argentina hay mucha gente talentosa", sumó.

Ahí, Yanina Latorre le preguntó si va a trabajar con Vicuña. "No. Lo que yo digo es que no tengo prejuicio si algún día tengo que trabajar con él. Si algún día tiene que pasar, no habría problema", respondió.

El presentador cambió de tema y le dijo a la modelo: "No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?".

"Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", lanzó. "No te lo esperabas de ella...", dijo de Brito. "Sí, me lo esperaba de ella", afirmó.

"¿La volviste a ver cara a cara?", indagó el conductor. Pampita dijo que sí, que no la vio de tan cerca y que no tuvo oportunidad de hablar con ella. Acto seguido, Ángel aclaró que no estaban hablando de Isabel Macedo, con quien la modelo había tenido una feroz pelea por supuestas infidelidades de su pareja de aquel momento, Benjamín Vicuña.

"¿Y a Isabel te la encontraste de nuevo?", le preguntó el conductor. "Sí, rebién", aseguró la mamá de Anita. "Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar", cerró.

Los seguidores de la modelo, a través de Twitter, no tardaron en opinar del tema y se animaron a lanzar nombres. "¡Ay, me perdí! ¿Será Oreiro?", "Romina Gaetani es..."; "Es Romina Gaetani. Alto lío se armó. Fueron tapa de revista con Benjamín"; "Oreiro. Vicuña la engañó con ella cuando hacían la novela en Telefe. Analia Franchín ya lo confirmó a ese amorío y cómo bailaban lambada juntos en un fiesta de equipo", escribieron algunos de los internautas.