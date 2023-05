La explosiva razón que habría derivado en la fuerte crisis y separación de Flor Vigna y Luciano Castro

No obstante, en las últimas horas, se filtró el motivo que habría provocado la fuerte crisis y posterior fin de la relación entre Flor y Luciano.

Se trata de una infidelidad de él que habría ocurrido durante el verano cuando Castro se encontraba haciendo temporada teatral en Mar del Plata.

“Ellos están separados y lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos unos días en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo de Flor y Luciano ya me confirma que se están separando”, contó la periodista Nancy Duré en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece.

Por su parte, la influencer Pochi reprodujo en Gossiipeame los dichos de la panelista con un agregado bien picante sobre una supuesta infidelidad del actor que habría ocurrido hace unos meses.

“Flor Vigna y Luciano Castro se estarían separando. Yo tengo una data del verano que me quemó todo este tiempo… Flor Vigna y Luciano Castro se estarían separando. Yo tengo una data del verano que me quemó todo este tiempo… El zorro pierde el pelo pero no las mañas”, señaló.

En las últimas horas, confirmaron la separación de Flor Vigna y Luciano Castro. En Socios del espectáculo, El Trece, dieron la información y revelaron los detalles.

“El entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirman que se están separando”,comenzó diciendo Nancy Duré. Luego, continuó: “Ellos comenzaron su relación en el segundo semestre del 2021, no convivieron nunca porque ellos decidieron”.

“Ella hizo su casa, donde tiene además el estudio de grabación”, señaló la panelista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Luego, recordó que la decisión de Flor Vigna de abandonar El Divorcio, el proyecto teatral al que fue convocada durante el verano cuando ya había estrenado para sumarse con Luciano Castro.

Por lo que expresó: “Dijo que se bajaba de la obra de teatro porque en realidad quería dedicarse exclusivamente a la música. Me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ella pensaba”.

“Evidentemente hay problemas. Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh, él ha negado esa separación”, manifestó.

“Le pregunté a Luciano, pero también conté hace unos días que ella desde el lado de la obra de teatro me la definieron como ‘intensa’”, indicó Adrián Pallares.

Y Nancy Duré remarcó: “La misma gente que me confirma la separación me dice, ‘tampoco está dicha la última palabra’”.

En este sentido, comentó: “Quizás, no trabajando juntos, deciden recomponer. Ella no ha contestado los mensajes. Les queda una semana más, después viene un reemplazo para Flor”.