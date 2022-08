La explosiva teoría de Carlos Villagrán sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños: "No había nada en ese cajón..."

Kiko y el chavo.jpeg Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán supieron ser los protagonistas absolutos de la serie televisiva El Chavo del ocho, con sus personajes del Chavo y Quico, creada por el primero en los años '70.

De esta manera cuando el entrevistador le consulta por Roberto Gómez Bolaños y cómo repercutió en él su muerte, Carlos Villagrán se despachó revelando que se enteró por la prensa y no por la familia del actor y escritor. Al tiempo que aseguró que viajó desde Estados Unidos hasta México para, a pesar de todos los enfrentamientos que los separaron, darle su último adiós y allí vio todo muy raro.

“Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, pero resulta que me doy cuenta que Roberto (Chespirito) no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza), les dijo ‘aguántamelo’. Porque no te explicas, por ejemplo, que al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de “El chavo del 8” y del “Chapulín colorado”, ¿A qué hora los hicieron?”, disparó filoso.

Y como si eso fuera poco, Carlos Villagrán agregó "Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí que… Pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”, cerró sobre los últimos días del creador de El Chavo del ocho.

Carlos Villagrán se lanza como político: Si viviera en Argentina, ¿Votaría a Cristina Fernández de Kirchner o a Mauricio Macri?

Carlos Villagrán, conocido en el mundo por su mítico personaje de Kiko en "El Chavo del ocho", dialogó con Fabián Doman a comienzos de 2021, por entonces conductor de Intratables, sobre su flamante incursión en el mundo de la política en México. "Me buscaron, me buscó la gente por la popularidad de mi personaje. Me buscan y llevan una ventaja de que todo el mundo me conoce. Eso me animó, estoy inscripto y el 8 de febrero sería oficial", confirmó el actor en charla con Doman por la pantalla de América.

Cuando el conductor le preguntó sobre algunos referentes políticos de su país y del mundo para poder saber "dónde estaba parado", Villagrán contestó: "Yo estoy parado del lado bueno, del de la responsabilidad. Lo que piense la gente del señor que está ahí, podemos cambiar de tema".

Villagrán Doman.jpg

Aparentemente, Kiko está en contra de las políticas del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. "El manejo de la pandemia que hizo no estuvo atinado. En el caso de México no se atendió bien porque se pensó que era mucho más fácil. Todo el 2020 esperamos que se terminara y no pasó. La vacuna está tapando el tema del COVID. Somos todos la solución", afirmó.

Diego Brancatelli le comentó entonces que "Este año, inéditamente, hay muchos conocidos para nosotros que se postulan. Por ejemplo, nombro al excantante de ‘Los Azules’, Héctor Hernández… ¿Se acuerdan del ‘Bofo’ Bautista? El jugador de Chivas a quien escupe el técnico de Boca, Chino Benítez, en un partido. También va a ser candidato. Bueno, ‘El Abuelo Cruz’, también un delantero histórico de México. Hay muchos. También hay luchadores".

En tanto hacia el final de la charla Fabián Doman le dijo: "No lo quiero meter en líos pero lo voy a meter en líos. Usted conoce Argentina, ha estado muchas veces aquí. Además es muy querido en Argentina. Usted, ¿a quién votaría acá? ¿Kiko votaría a Cristina Fernández o estaría en su contra?". Y Carlos Villagrán contestó: "Me reservo porque respeto mucho y respeto mucho a los argentinos, muchísimo. El no estar de acuerdo, si estás de acuerdo es otra cosa", dijo.