La famosa que perdió la terna en los Martín Fierro de la Moda y se fue llorando

“Hubo una famosa que se fue llorando. Pasaron su terna, perdió, se levantó de la sala y se fue llorando. Luego hizo un descargo en sus redes sociales y acusó a la que ganó de haber comprado seguidores. Para mí es de mal perdedora y de maleducada levantarte e irte llorando”, indicó la panelista, y luego reveló que se trataba de Demner.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Stephanie Demner se mostró muy triste por no poder obtener la estatuilla por la ilusión que tenía y resaltó el gran trabajo que realiza a diario junto a todo su equipo.

“Mil gracias por estar del otro lado. Trabajo mucho en esto, tengo un equipo enorme que trabaja conmigo. Este año pasaron cosas muy hermosas, tuve un año increíble, sentí que podía ser una gran coronación de año y un mimo más, pero bueno...”, dijo la modelo e influencer conmovida.

Y cerró entre lágrimas: “El trabajo siempre da sus recompensas y siempre es el camino. Vamos a seguir trabajando. Esto no cambia mi carrera. Mañana será un muy buen día”.

La polémica frase de Guido Pella sobre su futuro junto a Stephanie Demner

Stephanie Demner y Guido Pella formaron la familia soñada a mediados de 2022 con el nacimiento de Arianna, la primera hija de la pareja.

Hace unas semanas, en su visita a PH Podemos Hablar, Telefe, el tenista causó sorpresa a la hora de hablar de sus anteriores vínculos sentimentales y una particular declaración sobre su historia de amor con la modelo de cara al futuro.

"Estuve toda mi vida de novio, no sé lo que es estar soltero. Con Stefy encontré lo que puedo llamar el amor. El amor es mucho más complejo que decir estoy con una persona. Es coincidir en cosas heavys de la vida como criar un hijo, desde las cosas que uno va planificando, llegar a la vida del otro y que los dos estemos en el mismo tiempo y momento", reconoció Pella.

Y destacó sobre su pareja: "Tiene una intensidad que me contagió, con ella salió todo. Fluye. Es una compañera increíble". En tanto, sobre su vida antes de conocer e Demner, Guido Pella remarcó que era claro en advertirles a las mujeres sobre su profesión y ritmo de vida: "Si me seguís, bien sino tengo que ir igual. Yo no te puedo bancar", confesó que avisaba.

Y contó cómo le cambió la vida su vínculo con la influencer: “Desde que la conocí, ella hizo a un lado su carrera para acompañarme porque entendía que en algún momento nuestro tiempo iba a llegar. Jugársela de esa manera tuvo sus frutos, pudimos tener una hija. Cuando intentamos vino rápido y se fue dando todo".

En tanto, llamó la atención su polémica reflexión al hablar de su futuro al lado de Stephanie Demner: "Sería un hipócrita decir que va a durar toda la vida. Me encantaría, daría hasta lo que no tengo para envejecer con ella, porque me completó en un montón de cosas que no tenía. Mañana no lo sé", se sinceró el deportista.