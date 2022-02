La felicidad de Esmeralda Mitre tras una larga batalla judicial

"Gracias infinitas a la Justicia y a la IGJ (Inspección General de Justicia), no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa! Hoy fui después de tanta lucha y dolor reconocida como heredera del diario de mi padre, La Nación" fueron las primeras palabras de Esmeralda en su comunicado 2.0. Al tiempo que agregó "No tengo lágrimas de emoción que me alcancen".

Esmeralda Mitre posteo Heredera.jpg El posteo de Esmeralda Mitre anunciando que fue nombrada legítima heredera del diario La Nación, tras su lucha judicial.

La noticia fue dada a conocer a través de la agencia Noticias Argentinas, informando que "la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que Esmeralda Mitre es accionista de una sociedad que controla parte del multimedios La Nación y estableció que si así no fuera, deberían ya haberse presentado los supuestos dueños de ese paquete para demostrar que ella es ajena a la empresa. Esmeralda Mitre se presentó ante la IGJ y describió que su padre, Bartolomé Luis Mitre, era titular de KMB S.A., accionista en un 20 por ciento del grupo La Nación y por lo tanto, ella resultaba heredera de una parte del multimedios".

Esmeralda Mitre con su padre y su medio hermano.jpg Esmeralda Mitre junto a su padre y su medio hermano, actualmente directo del diario La Nación, ambos Bartolomé Mitre de nombre.

Esmeralda Mitre dio positivo de coronavirus

Está claro que esta tercera ola de coronavirus no discrimina entre sexo, edad o fama al momento de hacer estragos en la población. Y la comunidad artística por esta semanas lo vive en carne propia. Tal es el caso de Esmeralda Mitre, quien tras haber debutado recientemente con la obra 'Princesas, 50 años después', dio positivo de coronavirus.

Lo cierto es que promediando el mes de enero se estrenó en el Auditorio de Belgrano la pieza teatral escrita y dirigida por Pepe Cibrián, quien también sube a escena junto a ella y Marta González. Según trascendió, el contagio se podría haber producido luego del estreno, ya que durante el fin de semana Esmeralda comenzó con algunos síntomas. Así fue que se hisopó y dio positivo.

Hasta el momento Esmeralda Mitre atraviesa estos primeros días del Covid-19 con bastante fiebre y dolor corporal. En tanto, hasta el momento el resto de sus compañeros y la producción de 'Princesas, 50 años después' no habrían presentado síntomas y arrojaron resultado negativo ante los respectivos hisopados. Así las cosas, la pieza teatral continuaría con un reemplazo para la actriz. Será el actor Lautaro Calzona quien le haga el aguante hasta tanto reciba el alta epidemiológica y se sienta en condiciones de volver a subir al escenario.

esmeralda mitre posteo estreno princesas.jpg

Hace apenas un par de días, tras las primeras funciones, Esmeralda Mitre había expresado toda su alegría a través de sus redes sociales. “Después de haber ensayado durante varios meses, este fin de semana, por fin estrenamos y hoy domingo, después de todas las funciones, me voy a dormir feliz y con mucha gratitud”, contó la actriz desde su cuenta de Instagram tras la última función del fin de semana. Horas después presentaría los primeros síntomas, por lo que decidió hisoparse y se encontró con el resultado positivo.