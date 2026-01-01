El íntimo y romántico Año Nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi: "Nadie jamás..."

Después del incómodo momento que vivieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando una mujer les gritó "Aguante Wanda", la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el Año Nuevo juntos y enamorados en Turquía.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Desde Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi recibieron juntos el 2026 y compartieron emotivos mensajes desde las redes sociales para despedir el 2025.
Después del incómodo momento que vivieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando una mujer les gritó "Aguante Wanda", la China Suárez y Mauro Icardi recibieron el Año Nuevo juntos y enamorados en Turquía.
Desde sus cuentas de Instagram, la pareja mostró la intimidad del festejo donde se mostraron brindando elegantes por el 2026 que ya comenzó y aprovecharon para expresar lo que siente el uno por el otro en medio del gran momento que viven como pareja.
"Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos", indicó el futbolista del Galatasaray en un posteo.
Por su parte, la actriz se refirió a corazón abierto sobre lo que siente por su novio con una imagen de los dos durante el festejo donde se los ve a pura sonrisa.
"Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien observa y acompaña", precisó la China Suárez.
Y agregó totalmente enamorada de Mauro: "Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos".
Cabe recordar que la actriz y el futbolista pasaron la Navidad en la Argentina con sus hijos y esta semana regresaron a Estambul donde el deportista se reincorporó a los entrenamientos en su club.
La tarotista Jimena La Torre analizó en el programa Puro Show (El Trece) el futuro de la China Suárez y se refirió a distintos conceptos que podrían estar relacionados en su camino para el 2026. La Torre habló de abundancia, cambios importantes y dejó señales claras sobre su destino sentimental y personal este año.
“Para la China me sale una carta muy clara: aparece un pez dorado, una playa, un turbante. Hay mucho color turquesa, y eso no es casualidad. El turquesa habla del ojo turco, de Turquía”, detalló.
Y luego la conocida tarotista remarcó que el mensaje de las cartas apunta a la estabilidad en Turquía: “Yo la veo quedándose, muy cómoda y feliz con lo que logra, por lo menos durante la primera parte del año”.
Jimena La Torre puso el foco en que la China Suárez es del signo Piscis (cumple el 9 de marzo) y advirtió que el 2026 comenzará con una fuerte revolución emocional.
“A Piscis le digo que cuando arranque el año se tome una tacita de té de tilo todos los días, porque arranca con mucha intensidad. Es un año de abundancia, de disfrute, siempre y cuando logre bajar un cambio y mantenerse tranquila”, destacó.
Y en cuanto a la vida sentimental remarcó que ve que su relación con Mauro Icardi seguirá como hasta el momento: “Es raro que las personas de Piscis, y los signos de agua en general, cuando se juntan se separen fácilmente. Cuando se pegotean, duran bastante”, aseguró la tarotista.