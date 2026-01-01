El íntimo y romántico Año Nuevo de la China Suárez y Mauro Icardi: "Nadie jamás..."

"Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien observa y acompaña", precisó la China Suárez.

Y agregó totalmente enamorada de Mauro: "Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos".

Cabe recordar que la actriz y el futbolista pasaron la Navidad en la Argentina con sus hijos y esta semana regresaron a Estambul donde el deportista se reincorporó a los entrenamientos en su club.

La predicción sobre la China Suárez que anticipa un giro inesperado en su vida

La tarotista Jimena La Torre analizó en el programa Puro Show (El Trece) el futuro de la China Suárez y se refirió a distintos conceptos que podrían estar relacionados en su camino para el 2026. La Torre habló de abundancia, cambios importantes y dejó señales claras sobre su destino sentimental y personal este año.

“Para la China me sale una carta muy clara: aparece un pez dorado, una playa, un turbante. Hay mucho color turquesa, y eso no es casualidad. El turquesa habla del ojo turco, de Turquía”, detalló.

Y luego la conocida tarotista remarcó que el mensaje de las cartas apunta a la estabilidad en Turquía: “Yo la veo quedándose, muy cómoda y feliz con lo que logra, por lo menos durante la primera parte del año”.

Jimena La Torre puso el foco en que la China Suárez es del signo Piscis (cumple el 9 de marzo) y advirtió que el 2026 comenzará con una fuerte revolución emocional.

“A Piscis le digo que cuando arranque el año se tome una tacita de té de tilo todos los días, porque arranca con mucha intensidad. Es un año de abundancia, de disfrute, siempre y cuando logre bajar un cambio y mantenerse tranquila”, destacó.

Y en cuanto a la vida sentimental remarcó que ve que su relación con Mauro Icardi seguirá como hasta el momento: “Es raro que las personas de Piscis, y los signos de agua en general, cuando se juntan se separen fácilmente. Cuando se pegotean, duran bastante”, aseguró la tarotista.