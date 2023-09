La feroz respuesta de Yanina Latorre a una seguidora que criticó a su hija Lola

"Lola vino con otra pisada escénica, no parece una primera gala. Una evolución del anterior concurso a este, eso se notó desde el comienzo. ¡Me encantó!", acotó Pampita.

Después de la performance de Lola en el Bailando, Yanina Latorre recibió un comentario fuerte de parte de una seguidora. "¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada", le dijeron a la angelita.

La repuesta de la panelista no se hizo esperar. "Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelot... y resenti... seguí mirándonos en la tele", sentenció la rubia, filosa.

El verdadero motivo por el que Yanina Latorre desprecia a sus suegros

Yanina Latorre es muy activa en las redes sociales y suele revelar muchísimos aspectos de su vida personal. Recientemente la panelista de LAM (América TV) abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y dejó que sus seguidores le hagan consultas.

Uno de sus fanáticos quiso saber sobre cómo es la relación con la familia de su marido, Diego Latorre. "Hola, Yani. ¿Por qué no te relacionás con tu suegra y los parientes de tu esposo?", escribieron.

Ahí, la rubia reveló el verdadero motivo por el que no se lleva con ellos. “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí. Y soy rencorosa... salvo que me pidan perdón”, afirmó.