La firme aclaración de Adrián Suar tras el cruce con Javier Milei: "Nunca viví del Estado"

Entrevistado en Socios del espectáculo (El Trece) con motivo del estreno de Jaque Mate, el nuevo film de acción que protagoniza, Suar aclaró que jamás vivió del Estado.

"Tuve la suerte de que me fue bien. Hubo gente se me acercó para poder invertir, y también invertí de mi plata. Por eso cuando me decían el otro día que viví del Estado, que es falso, [digo que] yo he hecho a lo largo de mi vida -ayudado por [capitales] privados y en otros casos por dinero propio- 72 ficciones, 18 películas y 20 obras de teatro... Una locura", repasó el director de programación de El Trece.

Asimismo, el creador de PolKa afirmó sin medias tintas: "Nunca fui ayudado por el Estado. Entonces cuando nos atacan hablando del Estado, digo 'digan la verdad'", así como también aseguró estar "a favor de ordenar el Estado".

En cuanto a la frase del presidente dirigida a él, la tildó de "poco feliz" y afirmó que "jamás estaría de acuerdo en sacar fondos de otro lado para financiar cosas que debería financiar el privado. Yo personalmente estoy en contra. No significa que no haya políticas culturales como las de Francia o España, que ayuda muchísimo y además es un valor muy importante para la cultura".

Asimismo, Adrián Suar explicó por qué está a favor de la industria y los beneficios que ella le genera al Estado. Por ejemplo, cuando un film nacional se vende al exterior y los dividendos que ingresan por ello al país, más allá de que por cada película que se filma se genera trabajo para unas 300 familias aproximadamente.

"Yo soy pro cultura y pro industria. Toda la vida la fui, gobierne quien gobierne, yo estoy a favor de fomentar la cultura y de que crezca, no de achicarla. Porque cuando crece, crecen todos", cerró firme.

Lali Espósito se defendió y le respondió a Javier Milei: "Crean esta especie de monstruo para..."

Este martes Lali Espósito habló en LAM (América TV) y se defendió de las acusaciones del presidente Javier Milei. Días antes de cruzar duro a Adrián Suar tras objetar la Ley Ómnibus y todo lo relacionado con la reducción presupuestaria para el ámbito de la cultura, el mandatario había retuiteado varias publicaciones que criticaban a la cantante por un supuesto cobro de una exuberante cifra en la provincia de La Rioja.

"Plata para Lali Espósito en La Rioja: $37.444.000. Sueldo de agente de policía en La Rioja: $44.679. Qué peligroso, qué triste", había replicado Milei en su cuenta.

Ahora, la artista le respondió al jefe de Estado: "Quizás el problema es que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. La espuma se hace cuando merece que se haga espuma". "En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas", remarcó.

"En esta circunstancia creo que la espuma la arman quienes la necesitan. En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa de un delirio absoluto. La discusión debería ser 'en mi Gobierno no quiero que haya plata para la cultura, para show gratuitos para la gente'. Eso depende de cada Gobierno. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar, quizás, de otros temas es otra cuestión", sostuvo Lali.

Y agregó contundente: “Tengo la tranquilidad de mis años de laburo, porque sé quien soy y cómo me muevo. Yo vivo de lo que hago y en los shows municipales hay 200 familias o más trabajando. No es real esto que quieren crear del artista, un individuo viviendo de la plata del pueblo. No lo necesito, yo hago publicidad, grabo películas, produzco series también, y no necesito tirar mi CV a nadie, sé que la gente lo sabe”.