La firme aclaración de la modelo que fue vinculada a Marcos Ginocchio: "Es muy..."

En este sentido, ante los rumores que se instalaron, fue la propia modelo, Rocío Galera, quien publicó un contundente descargo desde sus historias de Instagram.

marcos ginocchio rocio galera 1.jpg

“Hago este descargo, no pensaba hablar del tema, por eso es que no acepté ir a ningún programa de TV. El fin de semana fuimos a hacer dos presencias junto a Marcos, una en Roof TV y otra en Arroyito, fuimos en el mismo auto solo porque nos llevó la misma persona”, expresó Rocío de manera contundente.

Y remarcó sobre el ex GH: “Marcos me parece una persona muy tranquila, educada y respetuosa, pero no pasó más que compartir dos presencias. Los fans nos sacaron fotos e hicieron videos, nos vincularon pero no es así. Me podría haber tocado viajar con cualquier otro famoso, no es motivo para vincularnos”.

“Para mí fue una salida más, no esperaba tanta repercusión ni que se inventaran tantas cosas. No estoy saliendo con nadie y nunca salí a hablar o confirmar algo que no pasó", continuó.

"No crean todo lo que ven en redes, ni saquen conclusiones sin informarse. De mi parte doy por finalizado el tema. Saludos”, sentenció la modelo desmintiendo cualquier tipo de romance con Marcos.

marcos ginocchio rocio galera.jpg

La foto de Julieta Poggio con la hermana de Marcos Ginocchio que revivió el rumor de romance

Desde que terminó el exitoso reality Gran Hermano 2022 por Telefe y comenzaron su nueva vida como famosos afuera, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se vieron envueltos en varios rumores de romance.

Los mismos se vieron potenciados aún más cuando se conoció de la separación de la actriz con Lucca Bardelli, quien era su pareja antes de ingresar a la famosa casa.

Si bien en todo momento ambos destacaron que los unía una relación de amistad y buena onda, en las redes los seguidores de ambos siguen dejando latente la posibilidad de una relación sentimental entre los ex GH.

En este sentido, la especialista en redes Juariu compartió una foto que subió Julieta a Instagram y donde se la ve muy compinche con Valentina, la hermana del Primo.

“Hermosa”, le dedicó Juli a Valen al pie de la postal que las muestra abrazadas y sacándose una foto cómplice en el espejo de un baño y disfrutando de un momento de diversión.

La imagen, claro, no pasó desapercibida para Juariu y sus seguidores, que hicieron eco rápidamente de la foto desde las redes y alimentó otra vez el rumor de romance de Julieta y Marcos.