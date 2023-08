La foto de Julieta Poggio con la hermana de Marcos Ginocchio que revivió el rumor de romance

Si bien en todo momento ambos destacaron que los unía una relación de amistad y buena onda, en las redes los seguidores de ambos siguen dejando latente la posibilidad de una relación sentimental entre los ex GH.

valentinaysunovio.jpg

En este sentido, la especialista en redes Juariu compartió una foto que subió Julieta a Instagram y donde se la ve muy compinche con Valentina, la hermana del Primo.

“Hermosa”, le dedicó Juli a Valen al pie de la postal que las muestra abrazadas y sacándose una foto cómplice en el espejo de un baño y disfrutando de un momento de diversión.

La imagen, claro, no pasó desapercibida para Juariu y sus seguidores, que hicieron eco rápidamente de la foto desde las redes y alimentó otra vez el rumor de romance de Julieta y Marcos.

¿Postal familiar?

valentina julieta poggio.jpg

El incómodo momento que vivió Julieta Poggio en la fiesta Bresh: "Me quedé en tanga"

A poco del estreno de la obra Coqueluche, Julieta Poggio pasó por un insólito momento en un boliche que finalmente pudo solucionar al instante gracias al ingenio de un amigo que la ayudó.

La ex Gran Hermano 2022 relató en un video de Instagram que se quedó literalmente en tanga por unos segundos en medio de la Bresh al sufrir un percance con la pollera que llevaba puesta.

Desde las redes sociales, Julieta contó el domingo por la noche ese particular momento que pasó y que recordará por mucho tiempo.

"Vieron que ayer tenía esa pollerita hermosa camuflada y tenía como cordoncitos al costado. La cuestión es que no sé qué pasó que se me soltó el moñito ese que me ataba las tiritas y me quedé en tanga", comentaba la actriz.

Embed

Y agregó: "Por un microsegundo me quedé tanga en el medio del boliche... me quedé en cu.. ahí en la Bresh, después me tiré al piso y me levanté rápido".

Luego, Julieta Poggio destacó la intervención de su amigo para ayudarla rápidamente: "¿Podrán salir con un amigo que sea stylist y esté ahí solucionándote los mini problems del momento?".

"Lucas en la oscuridad vio que la pollera tenía unos alfileres de gancho y me dijo: 'listo, con esto ya estamos'. Y me ponía los alfileres de gancho. Lo amo", comentó.

Y cerró entre risas: "Así que bueno, va a quedar la anécdota para el recuerdo, en tanga en el boliche".