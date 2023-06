La firme aclaración de Sofía Martínez luego del tenso momento con el Coco Basile en el vestuario

Ahí, el Coco Basile se levantó del asiento y la interrumpió un tanto enojado: “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo a Sofía.

“Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, explicó Sofía, un tanto sorprendida por las palabras del DT.

Y agregó: “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”.

Lo cierto es que ante el revuelo que generó en las redes esta actitud del Coco con Sofía, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para referirse al episodio y dar su punto de vista.

"Lo único que quiero aclarar es que, así como Tití Fernández entró al vestuario de Boca, yo tenía que entrar al de la Selección en la previa", explicó Martínez.

Y cerró: "Al momento de hacerlo teníamos el OK de la producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien".

La curiosa actitud de Messi en medio del tenso momento entre el Coco Basile y Sofía Martínez

Las imágenes del tenso momento en el vestuario de la cancha de Boca entre Sofía Martínez y el Coco Alfio Basile tomaron gran repercusión en las redes.

Muchos cuestionaron las formas de Coco al dirigirse a la cronista. Lo cierto es que en ese instante Lionel Messi fue un testigo privilegiado del momento ya que se encontraba al lado de Basile y Martínez.

Lejos de intervenir, el capitán de la Selección Argentina observó todo lo que sucedía al igual que el resto de los futbolistas y optó por no participar de la polémica ni meterse.

Miró la escena detenidamente y no emitió palabra alguna al igual que el resto de los presentes.

Junto a él estaba también estaban Ángel Di María, Pablo Aimar, el Kily González y Diego Placente, entre otros, que tomaron la misma decisión.