La firme opinión de Lizy Tagliani sobre Tamara Pettinato tras la filtración de los escandalosos videos

Lizy Tagliani - captura LAM hablando de Tamara Pettinato.jpg

Al tiempo que agregó: “Estoy sorprendida. Ella ha venido con su pareja a mi casamiento, siempre la vi bien. No tengo un vínculo de estar, yo no conozco su casa, ella no conoce la mía, pero me cae súper y siempre la he acompañado con algún mensajito como a mucha gente, cuando veo que alguien por ahí no la está pasando bien, me gusta decir algunas palabras”.

“Cada persona tiene una personalidad diferente y es lo que más hay que respetar. Hay que estar en ese lugar para saber qué pasa, aparte la familia y todo eso, responder a eso, cuidarse”, sumó extremadamente cauta.

Y por último, admitió la compleja posición en la que quedó la hija de Roberto Pettinato. “Es una situación difícil, no me gustaría estar en su lugar y, para eso, también hay que hacer cosas para no estar en su lugar. Por supuesto, que sea lo mejor, que se solucione y que todo termine de la mejor manera posible”, concluyó contundente.

Embed - Lizy Tagliani habló sobre Tamara Pettinato tras la filtración de los videos con Alberto Fernández

El día que Tamara Pettinato habló de su relación con un hombre de 65 años: el video

Después de viralizarse las escandalosas imágenes de Tamara Pettinato tomando cerveza junto al expresidente Alberto Fernández en plena pandemia y diciéndole "te amo", otro polémico video comenzó a circular en redes donde la hija del ex Sumo habla del romance que mantuvo con un hombre de 65 años.

Esto fue en Final Feliz, el ciclo que la mediática conduce a Nazareno Casero y Luli Iacono en el canal de stream Blender. Allí, Tamara revela los motivos por los que su relación con un hombre mayor no terminó nada bien.

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo”, dijo de entrada Tamara Pettinato sin dar nombres por supuesto. Allí explicó que el romance ocurrió aproximadamente hace cinco años. “Yo tenía 35. 30 años no es nada, dice Cormillot”, se justificó entre risas, y disparó picante un detalle sobre el desempeño sexual del señor en cuestión. “No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh”, aseguró.

Tamara Pettinato.jpg

“Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal y me dijo: ‘¿Sabés qué pasa? Vos sos una basura sexual’. Y ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, recordó distendida.

Al tiempo que sumó, a modo de análisis: “Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran, que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica, cuando vos le decís lo que te gusta”.

Por último, Tamara Pettinato concluyó confiando cómo terminó el vínculo. “Se cayó a pedazos. Terminó todo y terminó mal. Terminé yo acusada de basura sexual, que fue el mejor insulto que me han dado igual. Yo lo tomé medio a favor, pero entiendo que me quiso dañar como diciendo ‘me estás destruyendo lo que hice hasta ahora’”, sentenció.