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GRAN CELEBRACIÓN

El detalle en el cumpleaños de Leandro Paredes que revolucionó todo: las fotos de Camila Galante

Camila Galante subió imágenes de la intimidad del festejo por los 32 años de Leandro Paredes y un guiño no pasó por alto en las redes sociales.

30 jun 2026, 10:00
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El detalle en el cumpleaños de Leandro Paredes que revolucionó a todos: las fotos que subió Camila Galante

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El detalle en el cumpleaños de Leandro Paredes que revolucionó a todos: las fotos que subió Camila Galante

Leandro Paredes cumplió 32 años y lo celebró rodeado de su familia, pero un detalle del festejo terminó robándose todas las miradas de los fanáticos de Boca. Fue Camila Galante, esposa del mediocampista, quien compartió en sus redes sociales distintas postales de la celebración íntima. Sin embargo, más allá de los saludos y las muestras de cariño, hubo un elemento de la decoración que rápidamente despertó comentarios entre los hinchas xeneizes.

En las imágenes publicadas por Camila Galante se observa una decoración dominada por globos azules y amarillos, los colores que identifican a Boca Juniors. La torta, en tanto, sumó otro símbolo muy especial para el futbolista: estaba decorada en celeste y blanco, en homenaje a la Selección argentina con la que conquistó la Copa del Mundo. La combinación de ambos colores fue interpretada por muchos seguidores como un nuevo guiño a los dos grandes amores futbolísticos del volante.

Además de mostrar el festejo, Camila le dedicó unas sentidas palabras a su marido en Instagram: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos. Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón". La publicación recibió miles de "me gusta" y mensajes de cariño de amigos, compañeros y fanáticos.

Entre los saludos que recibió el campeón del mundo hubo uno que llamó especialmente la atención: el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien a través de una historia en Instagram destacó la trayectoria del mediocampista y recordó su papel en la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Feliz cumpleaños a Leandro Paredes, un jugador extraordinario que destaca en su club y en la Selección argentina, a la que ayudó a hacer historia en la Copa del Mundo de 2022. Fue un gusto coincidir contigo el año pasado en el Mundial de Clubes FIFA. Mucho éxito en la Copa Mundial", expresó.

El cumpleaños encuentra a Paredes atravesando un gran momento deportivo, consolidado como una de las piezas importantes de la Selección argentina y nuevamente identificado con Boca. Los hinchas no dejaron pasar el llamativo detalle de la decoración, que volvió a alimentar el vínculo emocional del futbolista con el club de La Ribera y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.

¿Cómo fue el hecho de inseguridad que vivió Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes?

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, fue víctima de un hecho de inseguridad dentro del estacionamiento del shopping Las Toscas, en Canning, y decidió visibilizarlo a través de sus redes sociales con un mensaje que generó rápida repercusión entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Galante relató que delincuentes le cortaron la camioneta y le robaron la rueda de auxilio mientras estaba dentro del estacionamiento del centro comercial. "Adentro del estacionamiento del shopping Las toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado!", escribió, dejando en evidencia tanto el daño sufrido como su preocupación por la inseguridad en un espacio que debería ser seguro.

El posteo se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios de usuarios que expresaron indignación y compartieron experiencias similares, lo que puso el foco en la vulnerabilidad que existe incluso dentro de espacios privados como los shoppings. De esta manera, el mensaje de la esposa de Paredes funcionó como un llamado de atención para quienes frecuentan estos lugares, con un pedido concreto: estar atentos y extremar los cuidados.

     

 

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