El detalle en el cumpleaños de Leandro Paredes que revolucionó todo: las fotos de Camila Galante

El cumpleaños encuentra a Paredes atravesando un gran momento deportivo, consolidado como una de las piezas importantes de la Selección argentina y nuevamente identificado con Boca. Los hinchas no dejaron pasar el llamativo detalle de la decoración, que volvió a alimentar el vínculo emocional del futbolista con el club de La Ribera y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.

¿Cómo fue el hecho de inseguridad que vivió Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes?

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, fue víctima de un hecho de inseguridad dentro del estacionamiento del shopping Las Toscas, en Canning, y decidió visibilizarlo a través de sus redes sociales con un mensaje que generó rápida repercusión entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Galante relató que delincuentes le cortaron la camioneta y le robaron la rueda de auxilio mientras estaba dentro del estacionamiento del centro comercial. "Adentro del estacionamiento del shopping Las toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado!", escribió, dejando en evidencia tanto el daño sufrido como su preocupación por la inseguridad en un espacio que debería ser seguro.

El posteo se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios de usuarios que expresaron indignación y compartieron experiencias similares, lo que puso el foco en la vulnerabilidad que existe incluso dentro de espacios privados como los shoppings. De esta manera, el mensaje de la esposa de Paredes funcionó como un llamado de atención para quienes frecuentan estos lugares, con un pedido concreto: estar atentos y extremar los cuidados.