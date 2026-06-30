El gesto más conmovedor de Ernestina Pais que trascendió tras su muerte: "Movió todo"

Tras esucharla, su hija Barbie Vélez agregó sobre el tiempo que compartió con Ernestina Pais: "Una mina increíble, nunca la vi de mal humor, siempre estando mucho para los demás y buena onda".

En medio de un clima de profunda emoción en el estudio, Alejandra Maglietti reveló una desconocida acción de la actriz con una amiga en medio de una difícil situación familiar que vivía.

“Una amiga mía era amiga de ella y justamente me contaba que en el último tiempo su padre había tenido un problema de salud y Ernestina se fue hasta al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad...”, contó con emoción la panelista.

Y Nazarena Vélez cerró conmovida por su partida y dirigiéndose a sus seres queridos: "Una genia, la vamos a recordar con mucho amor y respeto como ella se lo merece. Le mandamos un beso grande a toda su familia".

La fuerte confesión de Andy Kusnetzoff por la muerte de Ernestina Pais

Andy Kusnetzoff eligió su cuenta de Instagram para despedir a su amiga Ernestina Pais tras su trágica muerte con un texto a flor de piel que arranca desde el dolor más crudo.

"Ernest. Hay muertes que uno entiende. O por lo menos intenta entender. Y hay otras que te dejan en shock, mirando un punto fijo, sin saber muy bien qué decir. La muerte de Ernestina me pegó así", comenzó.

En el texto, Andy Kusnetzoff evocó los orígenes del vínculo que los unía: "Nos conocimos en el colegio. Éramos chicos". Y desde ahí trazó el hilo de una amistad se consolidó con el tiempo y a la distancia, en el mismo colegio y misma generación, "el humor, las noches, las charlas, la radio, Metro, CQC", puntualizó.

El conductor describió a Ernestina Pais como alguien con quien "nunca perdés del todo el hilo. Porque son de las tuyas", y esa certeza es la que hace más difícil asimilar su ausencia.

En uno de los pasajes más duros del texto, escribió: "Hay días en los que uno siente que el tiempo empieza a apurarse. Que de golpe ya no se van los padres de nuestros amigos, sino nuestros amigos, nuestra generación, la gente con la que crecimos".

Y cerró con una confesión de impotencia que resume todo: "Me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Y quería decir algo, pero no sé qué más decir".